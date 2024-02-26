«Бути військовим — це його покликання та мрія»: історія 22-річного бійця, який загинув у боях за Авдіївку

На щиті до рідного дому повертається молодий воїн Назар Снітчук. Захиснику було лише 22 роки. Він загинув 17 лютого 2024 року під час виведення ЗСУ з Авдіївки на Донеччині. Воїн отримав несумісні з життям поранення.

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«Назар закінчив Костопільський ліцей № 1 ім. Т. Г. Шевченка, а згодом навчався в Костопільському будівельно-технологічному коледжі. Попри свій молодий вік, у 2021 році пішов на строкову військову службу», — йдеться в некролозі.

Молодий, сповнений сил та бажання служити рідному народу, Назар підписав контракт про проходження військової служби у лавах Державної прикордонної служби України. З початком повномасштабного вторгнення Назар одним з перших став до зброї. Як і батько, Назар обрав для себе шлях воїна.

«Це була дуже сонячна людина. Він завжди радів своєму життю. Захищав свою країну, бо вважав це обов'язком. Бути військовим — це його покликання і мрія з самого дитинства», — розповіла дружина брата Назара Ольга.

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Назар Снітчук мав позивний «Сич». Служив інспектором прикордонної служби, гранатометником третього відділення прикордонної комендатури швидкого реагування. Три місяці проходив військове навчання у Великобританії.

На початку січня 2024 року сержант Назар Снітчук поїхав разом із побратимами для виконання бойових завдань на Донеччину. Захищали кордони Авдіївки разом із третьою окремою штурмовою бригадою Збройних Сил України.

«Був мужнім, хоробрим. Завжди казав: хто, як не я. Назар був справжньою людиною, професійним військовим, патріотом цієї держави, ладним віддати найцінніше… Побратими поважали його та знали, що завжди можна було звернутися до нього за порадою та допомогою. Коли Назар загинув, побратими, попри свій ризик, забрали його з окупованої території», — додає Ольга.

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Відомо, що у героя залишилися батьки, брат, а також інші рідні, друзі та побратими.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що в районі Авдіївки загинув воїн з Черкащини Євген Булганін, який під час бою врятував життя свого побратима.

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