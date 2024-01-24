Буде якась нова схема: тарологиня попередила про підступні плани окупантів

Україна вже втратила 20 років досягнень через війну. До кінця лютого росіяни активно обстрілюватимуть територію нашої держави й готують щось нове. Про це розповіла тарологиня Ольга Стогнушенко.

ВІДЕО ДНЯ

«Карти кажуть, що можливо окупанти мають у намірах використати якусь нову зброю по нас. Чи вони щось покращили чи доробили, щось модернізоване. Беруть запчастини з деяких місць і планують по нас відправляти. Окупанти це зроблять. Українські ППО нас захистять. Будуть масовані обстріли. Але буде нова схема. Якщо зараз обстрілюють щоранку, щоби люди понервували перед робочим днем і ходили пригніченими, то тепер вороги хочуть кошмарити саме населення. Таким чином намагаються маніпулювати, аби стати керівником цієї ситуації. Щоби залякати людей, аби ми почали впливати на владу. Йшли на мітинги, вимагали перемовин з росією».

Також вона додала, що окупанти планують обстріли вже вдень. Бо їм, додала вона, потрібна картинка.

«Хочуть накопичити картинок, щоби маніпулювати українцями. На жаль, до кінця лютого ситуація не покращиться. Але ми гідно дамо їм відсіч».

РЕКЛАМА

Раніше повідомлялося, астролог Влад Росс вважає, що навесні в росії може статися щось таке, що війна відразу закінчиться.

РЕКЛАМА

145

Читайте нас у Facebook та Instagram