Витрачала зібрані донати на гру в онлайн-казино: столичні правоохоронці викрили спритну шахрайку

У Києві викрили псевдоволонтерку, яка збирала гроші начебто на автомобілі для ЗСУ та поранених військових, при цьому насправді витрачала отримані донати на наркотики та гру в онлайн-казино.

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Як повідомили правоохоронці, 26-річну мешканку Кривого Рога викрили під час відпрацювання оперативної інформації.

Слідством встановлено, що своїми діями фігурантка ошукала громадян на близько 1,2 мільйони гривень. У ході санкціонованих обшуків за місцями мешкання останньої поліцейські вилучили речові докази її протиправної діяльності — мобільний телефон та сім-карти.

Виявилося, що дівчина створила фейкові акаунти в соціальній мережі «Facebook» та в месенджері «Telegram», і оголошувала начебто термінові збори для військових. Під усіма оголошеннями був номер її особистої банківської картки та мобільний телефон.

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Речовий доказ

Наразі вже встановлено трьох постраждалих від дій шахрайки, однак їх кількість може бути значно більшою, адже заходи зі встановлення всіх потерпілих тривають.

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Українців, які перераховували кошти за реквізитами банківської картки, зазначеної під публікаціями на сторінках користувача «Василий Витальевна» в соціальній мережі Facebook (ця сторінка вже видалена зловмисницею), закликають звернутись до правоохоронців.

У прокуратурі додають, що 26-річній мешканці Кривого Рогу повідомили про підозру у шахрайстві.

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Нагадаємо також про нещодавнє викриття правоохоронцями злочинної організації, яка під виглядом благодійної допомоги хворим дітям ошукувала громадян.

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