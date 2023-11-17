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Події

Конфлікт із псевдоволонтерами у Києві: поліція порушила справу за фактом шахрайства (відео)

12:58 17 листопада 2023
Псевдоволонтери

Шахраї активно використовують війну в своїх аферах, виманюючи гроші у українців. До речі, про аферистів попереджав й Головком ЗСУ Валерій Залужний, від імені якого робилися різні пропозиції відомим особам.

А у Києві, як повідомляють в столичній поліції, правоохоронці проводять перевірку законності діяльності благодійного фонду — кримінальне провадження розпочато після конфлікту в Оболонському районі столиці, який стосувався збору грошей на потреби українських військових. Відповідне відео з`явилося у соцмережах, його виклав ветеран Олег Симороз, який був на місці події.

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Зазначалося, що молоді люди в однострої просили «донати на ЗСУ» готівкою та збирали їх у ящик. Під час спілкування з`ясувалося, що насправді воні не військові, а просто працюють за зарплатню, яку їм виплачує фонд. На місце «підтягнулася» як їхня «підтримка», так і поліція.

«До територіального управління поліції доставили п’ятьох представників благодійного фонду. Працівники поліції кваліфікували подію як шахрайство», — повідоляють у відділі комунікації поліції Києва.

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Відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 190 Кримінального кодексу України. У рамках розпочатого кримінального провадження дізнавачі перевіряють усіх представників фонду, а також документацію установи.

Ексклюзивний матеріал «Віддавали гроші на ЗСУ і неіснуючі квартири для біженців: аферистка, перебуваючи в Італії, виманює в українців сотні тисяч доларів» читайте на сайті «ФАКТІВ».

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Фото — скріншот

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