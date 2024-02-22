Євген Клопотенко та Ольга Сумська приготували верещаку з куркою та соус з бджіл: покроковий рецепт смачних страв

Кулинар Євген Клопотенко постійно ділиться з українцями рецептами відомих страв. Шеф-кухар додає до кожної страви свою родзинку, й всім знайомі капусняк, смажена картопля або вінегрет вже мають неповторний витончений смак.

ВІДЕО ДНЯ

Цього разу на своєму кулінарному проєкті «Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком» він разом з актрисою Ольгою Сумською готували верещаку з куркою та соус з бджіл.

Як саме приготувати ці страви, шеф-кухар поділився покроковим рецептом.

РЕКЛАМА

Інгредієнти:

Квас — 750 мл

Темний хліб — 3 шматки

Часник — 1 голівка

Курячі гомілки — 7 шт

Сіль

Материнка

Петрушка

Бджоли

Рослинна олія — 2−3 ст.л.

Приготування:

Беремо український квас, бажано якомога менше солодкий.

РЕКЛАМА

Три шматки сухого чорного хліба викладаємо на дно форми для запікання і поливаємо частиною квасу, далі викладаємо часник, наверх кладемо курячі гомілки, посипані сіллю та досить великою кількістю української материнки.

Заливаємо форму наполовину квасом, закриваємо фольгою та відправляємо до духовки. Близько 20 хвилин готуємо у фользі, а після цього знімаємо фольгу і готуємо ще 20 хвилин.

РЕКЛАМА

Далі беремо вчорашній хліб і робимо з нього крихти, цим хлібом згущаємо соус, який залишився після гомілок.

Для того, щоб зробити креативний соус з петрушки та бджіл, нам потрібно лише декілька інгредієнтів: петрушка (нарізана), бджоли, олія та сіль. Це все поєднуємо в одній ємності та гарно перебиваємо блендером.

Викладаємо на тарілку декілька гарних гомілочок, потім викладаємо зелений соус і загущуємо соус з-під гомілок хлібом.

Раніше Клопотенко розповів, як у домашніх умовах приготувати українську гартаначку по-чернігівськи.

105

Читайте нас у Facebook