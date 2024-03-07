«Побажайте удачі»: відома продюсерка зізналась, що за час великої війни набрала 16 кілограмів

Українська продюсерка Олена Мозгова, в якої нещодавно виник конфлікт зі співаком через авторські права, зізналася, що за період повномасштабного вторгнення сильно погладшала. У соцмережі вона виставила фото і підписала, що так виглядала до великої війни. Тоді вона схудла на 22 кг, але через важкий емоційний стан почала багато їсти.

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«Перед війною вже була ж в нормальній формі. А потім той клятий лютий, вторгнення, сирени, прильоти, страшні новини… І все… Стрес почала заїдати. Як наслідок — набрала 16 кілограмів, — зізналася Олена. — Ніяк не могла знайти в собі мотивацію почати процес повернення до нормальної ваги. Але після серйозного діалогу з собою рішення прийнято, дорожня карта створена, рух почався. Ну, побажайте мені натхнення, сили й успіху».

Наприкінці Олена додала, що той, хто хоч раз проходив це, бо особисто вона проходила багато разів, знає, як то важко не зійти з дистанції.

Підписники зірки побажали їй у коментарях удачі та додали, що в неї все точно вийде.

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Раніше повідомлялося, що популярний український співак Віталій Козловський, який зараз знаходиться у лавах ЗСУ, таємно одружився. В мережі розсекретили його дружину.

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