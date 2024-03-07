38.04 / 38.54 41.48 / 42.20
Київ: +3
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

«Побажайте удачі»: відома продюсерка зізналась, що за час великої війни набрала 16 кілограмів

22:01 8 березня 2024
Олена Мозгова

Українська продюсерка Олена Мозгова, в якої нещодавно виник конфлікт зі співаком через авторські права, зізналася, що за період повномасштабного вторгнення сильно погладшала. У соцмережі вона виставила фото і підписала, що так виглядала до великої війни. Тоді вона схудла на 22 кг, але через важкий емоційний стан почала багато їсти.

«Перед війною вже була ж в нормальній формі. А потім той клятий лютий, вторгнення, сирени, прильоти, страшні новини… І все… Стрес почала заїдати. Як наслідок — набрала 16 кілограмів, — зізналася Олена. — Ніяк не могла знайти в собі мотивацію почати процес повернення до нормальної ваги. Але після серйозного діалогу з собою рішення прийнято, дорожня карта створена, рух почався. Ну, побажайте мені натхнення, сили й успіху».

Наприкінці Олена додала, що той, хто хоч раз проходив це, бо особисто вона проходила багато разів, знає, як то важко не зійти з дистанції.

Підписники зірки побажали їй у коментарях удачі та додали, що в неї все точно вийде.

РЕКЛАМА

Раніше повідомлялося, що популярний український співак Віталій Козловський, який зараз знаходиться у лавах ЗСУ, таємно одружився. В мережі розсекретили його дружину.

РЕКЛАМА

15

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Перевірка на кордоні

Ще одна служба зможе перевіряти військовозобов’язаних без звернень до ТЦК: що відомо

Терезам – несподіваний дохід, Скорпіонам – приємні емоції, Дівам – важливі зустрічі: що обіцяють зорі та погода на день Жеребчика-Жартуна

Терезам — несподіваний дохід, Скорпіонам — приємні емоції, Дівам — важливі зустрічі: що обіцяють зорі та погода на день Жеребчика-Жартуна

Олена Мозгова

«Побажайте удачі»: відома продюсерка зізналась, що за час великої війни набрала 16 кілограмів

Старший стрілець 3 механізованого відділення військової частини Олександр Ульянчик

Навіки 50: у боях під Куп’янськом загинув захисник із Вінницької області

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту