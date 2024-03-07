Ворог обстріляв КАБами Вовчанськ на Харківщині: одна жінка загинула, ще одна — поранена

Харківське прикордоння знову опинилося під ударом російських загарбників — вранці 7 березня агресори здійснили обстріл Вовчанська трьома керованими авіабомбами.

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У місті пошкоджено щонайменше 12 приватних житлових будинків, і внаслідок одного з прямих влучань у приватний будинок загинула цивільна 40-річна жінка.

Зруйнований будинок

Ще одна мешканка міста, 67-річна, отримала травми, але від госпіталізації відмовилася, поінформував очільник ОВА Олег Синєгубов.

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Очільник поліції Харківщини Володимир Тимошко уточнив, що тіло загиблої жінки вже дістали з-під завалів.

Постраждале обійстя

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«Це росія і росіяни, це не камені з неба!», — додав він.

А наприкінці лютого ворог масовано використав авіабомби у Куп'янську на тій-таки Харківщині — там було одразу декілька жертв серед мирних мешканців.

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