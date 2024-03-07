Виманюють з квартири й «пакують» до буса: стало відомо про нову скандальну тактику ТЦК в Одесі (відео)

В Одесі новий скандал навколо методів, за якими працюють військкоми під час мобілізації. Так працівники ТЦК, щоб виманити чоловіка з квартири, виключили електрику на щитку. А коли чоловік вийшов за двері взнати причину відсутності світла, його силою повели до машини.

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Відповідне відео було опубліковане у місцевих пабліках.

На кадрах камери відеоспостереження видно, як у під'їзді двоє чоловіків у військовій формі та балаклавах підходять до дверей і дзвонять у квартири. Проте їм ніхто не відчиняє. Тоді військкоми не придумали нічого кращого, як вимкнути рубильник в електричному щитку.

Коли мешканець квартири вийшов увімкнути електрику, чоловіки у формі хапають чоловіка й, заламавши йому руки, силоміць виводять з під'їзду.

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Одеський обласний ТЦК та СП поки не прокоментував інцидент та не підтвердив що чоловіки у формі мають стосунок до мобілізаційних заходів.

Про ще один «працюючий прийом» розповів інший місцевий мешканець. За його словами, ймовірні працівники військкомату використовують газові балончики для того, щоб отримати змогу захопити потенційного «призовника».

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Нагадаємо, після ухвалення нового закону про посилення мобілізації, всі військовозобов'язані українці мають протягом 60 днів оновити свої облікові дані у ТЦК.

У владі вже підрахувати, скільки людей можуть найближчим часом мобілізувати до війська.

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