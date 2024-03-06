Вивели з ладу майже третину чорноморського флоту рф: експерт про знищення «Сергія Котова» та майбутнє Кримського мосту

Внаслідок удару українськими морськими безпілотниками в ніч на 5 березня було уражено російський патрульний корабель «Сергій Котов». Військовий стратег Джеральд Карнер називає цю та інші нещодавні дії Києва на морі чудовими.

ВІДЕО ДНЯ

«Хоча в України немає незалежного флоту, їй вдалося вивести з ладу майже третину російського чорноморського флоту, зробивши його лише частково боєздатним як одиницю», — пише kleinezeitung.at.

Потоплений «Сергій Котов» був одним з найсучасніших російських кораблів і був введений в експлуатацію лише у травні 2022 року; його вартість, як кажуть, становить 6 мільярдів рублів (60 мільйонів євро). Важкі патрульні катери такого типу в першу чергу будуть використовуватися для протиповітряної оборони, але вони також можуть бути оснащені крилатими ракетами «Кинджал», які, як відомо, тероризують Україну, пояснює Карнер.

«Якщо корабель використовувався для захисту Кримського мосту, що має величезне стратегічне значення для росії, це може бути заходом підготовки до масштабної атаки на нього», — каже стратег.

РЕКЛАМА

На думку Джеральда Карнера, той факт, що Україна регулярно досягає успіху в подібних атаках з використанням безпілотників, і продемонстрована зараз дальність, ймовірно, викликає у кремля більше занепокоєння, ніж він готовий визнати.

«Захист мосту є одним з пріоритетів росії, оскільки він є найважливішою лінією постачання її військ в Україні. Багато спостерігачів навіть розглядають можливе руйнування мосту як ключ до перемоги України», — говорить Карнер.

Однак наразі мало що вказує на те, що Україна має для цього військовий потенціал. Безпілотники не мають достатньої проникної здатності, щоб знищити масивні мостові стовпи, а ракети української армії не мають достатнього радіуса дії. Однак Джеральд Карнер не виключає можливості того, що відбулися або можуть відбутися поліпшення в плані дальності дії, або що винищувачі F-16 будуть готові до розгортання раніше, ніж у червні, про що ходили чутки.

РЕКЛАМА

Раніше «ФАКТИ» розповідали, що, за даними британської розвідки, російський план війни на Чорному морі не працює.

Читайте також: Приголомшливий успіх України: атаки на Чорноморський флот рф дратують путіна РЕКЛАМА

87

Читайте нас у Facebook