«Роками антикорупціонери формували „корупційний імідж“ України у світі. Через це не маємо зброї», — Ульяна Супрун

Ексміністерка охорони здоров’я України Уляна Супрун, яка свого часу розвінчала чимало «навколомедичних» міфів, визнала, що робота так званих антикорупціонерів була направлена проти інтересів України. Впродовж років вони свідомо формували негативний імідж країни на Заході. Про це вона заявила в інтерв’ю журналістці Юлії Бориско.

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Уляна Супрун назвала дві причини, чому Україні не вдається переконати західних партнерів надати більше зброї. Перша — вплив росії на західні уряди та суспільства, над яким країна-агресорка працювала впродовж десятиліть.

Друга — так звані антикорупціонери, які підривали імідж України у світі. Відтак, поки рф вибудовувала свою репутацію у західних демократіях, репутацію України знищували її ж представники.

«Ми підсилювали це. Коли їздили в західні країни й самі ж казали, які ми корумповані. Наші організації їздили туди та казали: „Всі в Україні корумповані, треба все змінювати“. Починається повномасштабна війна, ті самі люди їдуть у Вашингтон і кажуть: „Давайте нам все“. Почекайте, ви ж найбільш корумпована країна. Ви самі нам казали не довіряти вашим урядовцям, а тепер ви хочете, щоб ми їм довіряли?» — сказала Уляна Супрун.

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Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав США надати Україні гроші та зброю, які вони обіцяли.

Водночас країни ЄС вже зібрали кошти на 800 000 артилерійських снарядів для України.

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