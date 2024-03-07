Які країни зібрали кошти на 800 000 артилерійських снарядів для України
Союзники України виділили майже все фінансування, необхідне для очолюваної Чехією ініціативи щодо закупівлі сотень тисяч артилерійських снарядів, за словами урядовця, знайомого з домовленостями. За словами кількох людей, які говорили на умовах анонімності, ці снаряди можуть бути доставлені в Україну за лічені тижні. Точні терміни залежатимуть від контрактних зобов'язань і графіків поставок, і можуть зміститися, попередили співрозмовники Bloomberg.
Пропозиція передбачає, що Чеська Республіка виступить посередником, який зв'яже уряди країн, готових профінансувати закупівлю надлишкових боєприпасів, які потім будуть відправлені в Україну. Президент Чехії Петр Павел заявив на Мюнхенській конференції з безпеки минулого місяця, що його країна знайшла 500 000 снарядів калібру 155 мм і 300 000 снарядів калібру 122 мм, які можуть бути доставлені протягом декількох тижнів, якщо будуть виділені гроші.
Німеччина, Латвія, Литва, Нідерланди, Данія, Канада і Франція підтримують чеський план купівлі боєприпасів з країн, що не входять до Європейського союзу, а Польща висловила зацікавленість, повідомило раніше агентство Bloomberg. Очікується, що пізніше цього тижня відбудеться окрема дискусія міністрів оборони і закордонних справ ЄС, на якій будуть обговорюватися деталі.
За оцінками, Україні потрібно щонайменше 200 000 боєприпасів на місяць, щоб продовжувати боротьбу з російськими військами, які в середньому щодня використовують від трьох до п'яти разів більше снарядів, ніж українські війська.
Європейські союзники намагаються виконати зобов'язання щодо постачання Києву військового обладнання в делікатний момент війни, а українські чиновники побоюються, що російські війська можуть прорвати їхню оборону до літа.
Речник німецького уряду Штеффен Гебештрайт назвав t-online цю ініціативу дуже хорошою: «Німецький уряд вже деякий час веде дуже інтенсивні переговори з чеським урядом. Буде зібрана тризначна мільйонна сума для підтримки цієї ініціативи. Це ще не остаточно вирішено, але це, безумовно, буде зроблено в найближчому майбутньому».
Раніше повідомлялося, що військовий експерт назвав зброю, яка «корисніша для остаточного знищення Кримського мосту».15
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