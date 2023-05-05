Співака KHAYAT не випустили з України на вечірку у Манчестері

Після того, як деякі артисти поїхали на гастролі за кордон та не повернулися, зокрема, стендап-комік Андрій Щегель, у Мінкульті зробили більш жорстким отримання дозволів на виїзд. Так, на певні проблеми скаржився гурт TVORCHI, який представлятиме нашу країну на «Євробаченні-2023».

А тепер на неможливість виступити поскаржився співак KHAYAT (Андріій Хайат). Він разом з Alyosha та Melovin мав виступити у Манчестері на вечірці, присвяченій пісенному конкурсу, але отримав відмову.

«Ми мали летіти на концерт до Манчестера. Квитки туди-назад на руках, валіза складена. Але ніц не відбудеться, бо у дозволі на виїзд відмовили. „Дякую“ усім, хто поїхав за кордон від Мінкульту і не повернувся», — повідомив співак та висловив надію на те, що артисти, дії яких стали приводом для введенні жорстких заходів, понесуть покарання.

Нагадаємо, що перший півфінал конкрсу відбудеться 9 травня, другий — 11, а грандіозний фінал Євробачення-2023 — 13 травня на сцені Ліверпуль-арени.

Фото із соцмереж

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