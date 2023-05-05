37.34 / 37.82 40.95 / 41.72
Київ: +14
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

Співака KHAYAT не випустили з України на вечірку у Манчестері

13:06 5 травня 2023
KHAYAT

Після того, як деякі артисти поїхали на гастролі за кордон та не повернулися, зокрема, стендап-комік Андрій Щегель, у Мінкульті зробили більш жорстким отримання дозволів на виїзд. Так, на певні проблеми скаржився гурт TVORCHI, який представлятиме нашу країну на «Євробаченні-2023».

А тепер на неможливість виступити поскаржився співак KHAYAT (Андріій Хайат). Він разом з Alyosha та Melovin мав виступити у Манчестері на вечірці, присвяченій пісенному конкурсу, але отримав відмову.

«Ми мали летіти на концерт до Манчестера. Квитки туди-назад на руках, валіза складена. Але ніц не відбудеться, бо у дозволі на виїзд відмовили. „Дякую“ усім, хто поїхав за кордон від Мінкульту і не повернувся», — повідомив співак та висловив надію на те, що артисти, дії яких стали приводом для введенні жорстких заходів, понесуть покарання.

Нагадаємо, що перший півфінал конкрсу відбудеться 9 травня, другий — 11, а грандіозний фінал Євробачення-2023 — 13 травня на сцені Ліверпуль-арени.

Фото із соцмереж

240

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Алла Пугачова на церемонії прощання

Алла Пугачова прилетіла на прощання з Юдашкіним, а діти — до Діснейленду: як провели останні дні Примадонна з родиною

Полив розсади

Чайна ложка цього підживлення замінить всі добрива на городі: підливайте її під розсаду, і готуйте величезні мішки для врожаю (відео)

Повний місяць

Тільцям — гармонія, Левам — харизма, Стрільцям — амбіції: гороскоп на 5 травня 2023 року

люди

Грошова допомога українцям: хто може отримати від ЮНІСЕФ 2 200 грн на кожного члена родини

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту