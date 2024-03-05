Ще одна служба зможе перевіряти військовозобов’язаних без звернень до ТЦК: що відомо

Над ухилянтами дедалі більше згущуються хмари: крім пропозиції міністра юстиції розширити коло мобілізованих на ще дві категорії чоловіків, не дуже радісну для них звістку повідомили прикордонники.

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Виявляється, Державна прикордонна служба та Міністерство оборони налагодили обмін інформацією між базою даних ДПСУ та Єдиним державним реєстром призовників, військовозобов'язаних і резервістів.

Це значить, що тепер прикордонники зможуть перевіряти дійсність документів для виїзду за кордон онлайн через реєстр «Оберіг», а не контактувати кожного разу з представниками ТЦК та СП.

«Протягом останніх трьох тижнів прикордонники завадили 230 спробам незаконного перетину з використанням підроблених документів, зокрема завдяки реєстру „Оберіг“», — йдеться в повідомленні.

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Зазначимо, що електронний Реєстр військовозобов'язаних ««Оберіг» запустили в 2023 році, і доступ до нього мають Міноборони, Генеральний штаб, територіальні центри комплектування (ТЦК), інші структури, а самі військовозобов'язані можуть лише перевірити свої дані, для чого треба звернутися до ТЦК.

Реєстр містить інформацію про всіх призовників, військовозобов'язаних та резервістів віком від 18 до 60 років.

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До нього заносять такі дані:

ПІБ, дата та місце народження, стать, громадянство;

місце проживання та перебування;

сімейний стан (наявність дітей);

освіта, професія, місце роботи;

стан здоров'я;

військово-облікова спеціальність.

Також до реєстру заносять відомості про батьків, реквізити внутрішнього та закордонного паспорта, ІПН, оцифрований образ обличчя, дані про виїзд за кордон, судимість тощо.

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За загальним правилом у зв'язку з воєнним станом, який діє в Україні з початку повномасштабної війни, заборонений виїзд за кордон для чоловіків віком від 18 до 60 років. Але є виключення. Зокрема, дозволяється виїзд у разі непридатності чоловіка до військової служби і його зняття з військового обліку.

За 10 місяців 2023 року в перетині кордону було відмовлено 43 тисячам громадян України, які слідували на виїзд. В основному це чоловіки, які вважають, що їхні документи дозволяють їм виїхати. При цьому особливо «креативні» показують прикордонникам справжні вистави — як це зробили двоє харків'ян, що «їхали на похорон» бабусі у Румунію.

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