«Це жорстокість»: Меган Маркл заявила, що пік її цькування припав на період вагітності

42-річна герцогиня Сассекська, яка разом з принцем Гаррі потрапила в скандал через використання королівського титулу, заявила на конференції SXSW в Остіні, штат Техас, що найгірші образи в соціальних мережах вона пережила, коли чекала на сина принца Арчі та доньку принцесу Лілібет, і коли її діти були немовлятами, пише People.

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Модератор Еррін Хейнс запитала Меган Маркл: «Соціальні мережі дійсно стали місцем, де жінки та дівчата стають об'єктом прискіпливої уваги, об'єктивації, знущань, і, на жаль, я знаю, що ви з цим добре знайомі. Як вам вдається справлятися з цією, здавалося б, нескінченною токсичністю, яка валиться на вас?»

Герцогиня Сассекська взяла паузу, щоб зібратися з думками.

«Так, соціальні мережі — це середовище, яке, на мою думку, має багато такого, — сказала вона. - Я тримаю дистанцію від них зараз просто заради власного благополуччя. Але основна частина знущань і насильства, з якими я стикалася в соціальних мережах і в інтернеті, була, коли я була вагітна Арчі й Лілі та коли вони були немовлятами. Ви просто подумайте про це, щоб дійсно зрозуміти, чому люди можуть бути такими ненависними. Це не злість, це жорстокість. І чому ви це робите, коли вагітні, з новонародженою дитиною. Ми як мами знаємо, що це такий ніжний і священний час. Я думаю, ви знаєте, наскільки це боляче. І, можливо, в деякому відношенні, оскільки я була вагітна, цей інстинкт ссавця просто спрацьовує — ви робите все можливе, щоб захистити свою дитину, і, як наслідок, захистити себе теж».

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Меган додала, що ще багато роботи потрібно зробити, щоб забезпечити безпеку людей в інтернеті, але її турбує те, що більшість ненависті виливають саме жінки на інших жінок.

«Я не можу зрозуміти цього, — сказала вона. — Існують певні платформи, і це фантастично, тому що люди матимуть доступ, щоб почути весь цей блиск і всю цю глибину. І водночас, це платформа, яка містить досить багато ненависті й риторики і спонукає людей створювати сторінки, де вони можуть писати дуже, дуже підбурювальні коментарі, які можуть мати надзвичайно негативний вплив на чиєсь психічне здоров'я, на їхню фізичну безпеку».

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Меган була вагітна принцом Арчі під час проживання з принцом Гаррі у Великій Британії. Потім вони відійшли від своїх королівських ролей і переїхали до її рідного штату Каліфорнія у 2020 році, де у 2021-му народилася принцеса Лілібет.

«Як я вже говорила раніше, коли ви є новоспеченою мамою, це дуже вразливий час. Соціальні мережі можуть мати на молодих мам великий вплив, навіть просто через недосипання, бо вони проводять весь цей час за скролінгом. Але також їм може запаморочити голову зображення материнства, яке виглядає таким ідеальним, коли ми всі знаємо, що воно не є ідеальним, — сказала Меган. - Ми всі знаємо, що це брудно. Мені пощастило, що серед привілеїв, які я маю у житті — це неймовірний партнер», — додала вона, вказуючи на принца Гаррі.

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Нагадаємо, Меган і принц Гаррі і раніше говорили про необхідність зробити світ соцмереж безпечнішим, представляючи свій фонд Archewell Foundation у Нью-Йорку у Всесвітній день психічного здоров'я в жовтні минулого року.

Тим часом в скандальну ситуацію потрапив принц Гаррі. Моло того, що його можуть позбавити посвідки на проживання у США, так ще й стриптезерка погрожує опублікувати «голі» фото сина Чарльза III.

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