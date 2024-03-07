Репутація Гаррі у небезпеці: стриптезерка погрожує опублікувати «голі» фото сина Чарльза III

До шлюбу з Меган Маркл герцог Сассекський поводив себе як молодий гульвіса з «вищого світу», не боявся звинувачень у вживанні марихуани чи алкоголю і був відомим серед молодих тусовщиків.

ВІДЕО ДНЯ

Іноді його «пригоди» приводили до зовсім небажаних наслідків: так, у 2012 році знімки з вечірки, в яку 27-річний тоді Гаррі вбухав десятки тисяч доларів, потрапили на обкладинку the Sun, нагадують британські ЗМІ.

Пару років тому стриптизерка Керрі Райхерт, яка взяла собі псевдонім Royale (можна перекласти як «рояль» або «королівський»), виставила на аукціоні його труси.

РЕКЛАМА

Аукціонний лот

Відлуння бурхливого особистого життя долинають до Гаррі до цього дня — напередодні жінка оголосила, що готує до публікації його оголені знімки.

РЕКЛАМА

«Їх ніхто ще не бачив. Кадри зроблено напередодні вечірки, на них принц зображений біля басейну. Люди будуть шоковані», — заінтригувала публіку 52-річна стриптизерка.

Жінка опинилася на вечірці випадково. Тієї ночі до неї звернувся співробітник одного з готелів у Лас-Вегасі і запропонував попрацювати на важливому заході. Хто організатор, вона не знала до того моменту, як піднялася в номер. Побачивши головного героя вечірки, стриптизерка не втрималася і потай зробила кілька фото.

РЕКЛАМА

«Я подумала: „А чому ні? Це ж Вегас“, — згадала вона у розмові з the Sun. — Мені просто пощастило. Я думаю, що Гаррі не знав, хто я і що зробила».

Принц, втім, на її думку, сам винен. Керрі зізналася, що її вивели із себе мізерні описи тієї злощасної вечірки в його мемуарах. Сассекс, казала вона, пропустив найцікавіші деталі, щоб не псувати собі репутацію, а також не став у фарбах описувати пристрасть, що розгорілася між ним та Райхерт.

«Я не публікувала знімки з поваги. Тепер мені байдуже. Він чортів ідіот», — обурюється жінка.

Засмучує її і те, що Гаррі після весілля на Меган Маркл став нудним — актриса, каже Керрі, висмоктала з нього життя.

Голі знімки жінка планує опублікувати на OnlyFans та виручити з них близько двох мільйонів доларів. Вона всіма руками за те, щоб і Меган побачила чоловіка «в славні дні його життя», але їй доведеться підписатися і заплатити. Якщо актриса все ж таки опиниться у списку фоловерів, Керрі обіцяла обов'язково про це розповісти.

Зазначимо, що мемуари принца Гаррі свого часу не тільки посварили його з королівською сім'єю — стосунків він досі не відновив, а й призвели до багатьох скандалів. Наприклад, у своїй книзі Гаррі стверджував, що був народжений тільки для того, щоб бути донором для Вільяма, якщо раптом щось трапиться. Він розповів про бійку з братом через Меган Маркл, а також зробив і низку резонансних зізнань про своє особисте життя, зокрема про перший секс із Меган Маркл у річницю смерті своєї матері, принцеси Діани, поділився спогадами про те, як відморозив пеніс під час арктичної експедиції.

Тим часом родина Вільяма, хоч і має певні проблеми, все ж сприймається британцями виключно в позитивному ключі.

463

Читайте нас у Facebook