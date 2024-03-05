Принца Гаррі можуть позбавити посвідки на проживання у США: що сталося

Принц Гаррі почувається у США як удома. Настільки комфортно, що нещодавно в одному з інтерв'ю він заявив, що думає про те, щоб стати громадянином США. Він живе в Каліфорнії зі своєю дружиною герцогинею Меган і двома дітьми вже чотири роки. Вони попрощалися зі своїм життям і обов'язками в британській королівській родині. Але сім'я так і не знайшла миру та спокою. Гаррі знову й знову потрапляв у заголовки газет через судові справи — останнім часом це стосувалося заходів безпеки для нього та його сім'ї у Великій Британії.

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А тепер ще й це: чи може перебування Гаррі у Сполучених Штатах опинитися під загрозою? Американський консервативний аналітичний центр The Heritage Foundation намагається через суд змусити Національну безпеку опублікувати його заяву на отримання візи, пише t-online.de. Причина: у своїх мемуарах «Запасний» Гаррі розповідає про свій досвід вживання заборонених речовин, згадуючи про марихуану, кокаїн… На думку аналітичного центру, це мало б стати причиною для відмови у видачі візи. Інша сторона виступає проти оприлюднення документів і вказує на те, що заявники на отримання візи мають право на приватне життя.

Імміграційна служба США відома своєю суворістю. Якщо заявники ставлять галочку, щоб підтвердити, що вони вживали наркотики, їхню заяву можуть відхилити. Таким чином, принц Гаррі міг би отримати відмову. Тож тепер виникає питання: чи збрехав принц? Чи до нього ставляться толерантно, попри те, що він раніше вживав наркотики?

Дональд Трамп, який зараз бореться за повернення в Білий дім, також прокоментував це питання в американській газеті Daily Express і виступив проти принца: «Я б не став його захищати. Він зрадив королеву. Це непростимо…»

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Але наскільки серйозні проблеми у принца Гаррі насправді? Чи повинен він турбуватися про свою посвідку на проживання? Що станеться, якщо з'ясується, що він збрехав, відповідаючи на запитання про наркотики? Видання t-online поспілкувалось з Томасом Швабом, адвокатом юридичної фірми Winheller.

«Невідомо, яку саме візу подавав тоді Гаррі, — сказав адвокат. — Однак його дружина — американка, тому він міг отримати грін-карту через неї. Це також здається правдоподібним, оскільки він розглядає можливість отримання громадянства США, а його зазвичай можна отримати, лише проживши певний час у США з грін-картою. Грін-карта дала б Гаррі не лише посвідку на постійне проживання, але й загальний дозвіл на роботу. Але де Гаррі поставив галочку, коли його запитали про вживання наркотиків? Якби він був чесним щодо свого минулого, то не тільки відповів би ствердно на запитання: „Ви є або були коли-небудь наркоманом чи залежним від наркотиків?“. На запитання: „Чи порушували ви коли-небудь закон, що стосується контрольованих речовин, або брали участь у змові з метою його порушення?“ — також може знадобитися ствердна відповідь. Це пов'язано з тим, що якщо вживання наркотиків було незаконним у країні, де воно практикувалося, то, повідомляючи про вживання наркотиків, заявник зазвичай визнає, що він порушив закони своєї країни».

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За словами адвоката, якби принц Гаррі визнав, що вживав наркотики, він міг би піти двома шляхами:

«Віза все одно могла б бути надана за винятковим дозволом влади. Надання такого дозволу — на розсуд цього органу. Але це можливо й без спеціального дозволу. Однак у такому випадку заявнику пропонується звернутися до лікаря-контрактника Державного департаменту США для проходження обстеження. Загалом, можна сказати: історія залежності або вживання наркотиків не обов'язково означає, що віза не може бути надана. Неправдиві заяви у візовій анкеті можуть бути кримінальним злочином за законодавством США та можуть бути покарані штрафом та/або ув'язненням. Якщо, з іншого боку, принц Гаррі приховав свій досвід вживання заборонених речовин, посвідка на проживання може бути анульована. Надання неправдивих відомостей у візовій анкеті може бути кримінальним злочином за законодавством США й каратися штрафами та/або ув'язненням».

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Існують також припущення щодо того, чи отримає Гаррі привілейоване ставлення. Хоча Шваб пояснює, що за законом знаменитості не користуються особливим ставленням, він також каже: «Оскільки тут багато свободи дій, цілком можливо, що один або два співробітники консульства можуть ставитися до однієї або двох знаменитостей краще або гірше, ніж до інших».

Коли принц Гаррі в майбутньому подасть заяву на отримання громадянства США, попри всі потенційні перешкоди, на нього чекає ще одна зміна.

«Йому доведеться попрощатися зі своїм аристократичним титулом. Стандартна процедура передбачає, що від дворянського титулу необхідно відмовитися, якщо ви хочете отримати громадянство США», — пояснює Томас Шваб.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, що принц Гаррі, запланував поїздки до Великої Британії, але незрозуміло, чи приєднається до нього Меган Маркл, оскільки кажуть, що герцогиня Сассекська побоюється їхати у Лондон.

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