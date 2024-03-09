Переважна більшість боїв усього фронту: генерал розповів про ситуацію на Таврійському напрямку

Найгарячіші бої на українсько-російському фронті нині тривають на Таврійському напрямку, і після виходу Сил оборони з Авдіївки ситуація там тільки загострюється.

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Таке у соцмережі констатував бригадний генерал, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський.

За його інформацією, за добу на Таврійському напрямку знищено 515 російських окупантів та 71 одиницю їхньої техніки.

Загалом минулої доби в операційній зоні оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» ворог завдав 33 авіаудари, один ракетний удар, провів 67 бойових зіткнень та здійснив 1143 артобстріли.

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Зокрема на Авдіївському напрямку захисниками та захисницями було відбито 23 атаки ворога, на Новопавлівському — 39, а на Оріхівському — 5. Загальні втрати ворога у живій силі за підсумками боїв склали 515 осіб.

«Загальні втрати ворога в озброєнні та військовій техніці минулої доби склали 71 одиницю не враховуючи БпЛА. Зокрема, 10 танків, 24 ББМ, 10 артсистем, 11 автомобілів та 16 одиниць спецтехніки (в т.ч. станції РЕБ „Гроза“, „Житель“ та „Леєр-3“, машина для мінування, комплекс відеоспостереження „Муром-М“). Нейтралізовано або знищено 237 БпЛА різних типів», — йдеться у повідомленні.

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Також вдалося знищити 4 важливі об’єкти ворога, серед яких командний пункт і бліндажі.

Нагадаємо також, що після знищеної Авдіївки ворог прагне захопити місто Часів Яр, перекидаючи до його околиць десантні підрозділи, мотострілецькі полки та бойовий армійський резерв, щоб зайняти місто. Проте, говорять бійці 58 ОМБР імені Івана Виговського, наразі спроби росіян є безуспішними.

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Фото https://t.me/otarnavskiy/

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