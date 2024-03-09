Безугла знову накинулась на Залужного, обізвавши «інвалідом»

Народна депутатка Мар’яна Безугла вирішила ще раз покритикувати колишнього головкома Валерія Залужного, використавши заяву українських ЗМІ про те, що той перед звільненням з лав ЗСУ разом з колишнім начальником Генштабу Сергієм Шапталою начебто був визнаний військово-лікарською комісією непридатним для військової служби.

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«Інваліди» Залужний і Шаптала звільнились через ВЛК, але відстоювали мобілізацію осіб з інвалідністю III групи та заперечували можливість звільнитися особам з інвалідністю II групи. ЗСУ керували непридатні?" — написала нардепка.

Під дописом за кілька годин з'явилося близько тисячі коментарів, попри те, що коментувати можуть лише «друзі» Мар'яни Безуглої та люди, які стежать за її профілем понад 24 години.

Зазначимо, що раніше видання ZN.UA з посилання на власні джерела повідомило, що Валерій Залужний після звільнення з посади головкома ЗСУ пройшов військово-лікарську комісію, де був визнаний непридатним.

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Також нагадаємо, що 8 березня президент Володимир Зеленський погодив кандидатуру Валерія Залужного на посаду посла України у Великій Британії. За словами Зеленського, Залужний сам обрав для себе дипломатичний напрямок подальшої роботи.

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