38.06 / 38.54 41.52 / 42.18
Київ: +1
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

Безугла знову накинулась на Залужного, обізвавши «інвалідом»

19:44 9 березня 2024
Мар'яна Безугла

Народна депутатка Мар’яна Безугла вирішила ще раз покритикувати колишнього головкома Валерія Залужного, використавши заяву українських ЗМІ про те, що той перед звільненням з лав ЗСУ разом з колишнім начальником Генштабу Сергієм Шапталою начебто був визнаний військово-лікарською комісією непридатним для військової служби.

«Інваліди» Залужний і Шаптала звільнились через ВЛК, але відстоювали мобілізацію осіб з інвалідністю III групи та заперечували можливість звільнитися особам з інвалідністю II групи. ЗСУ керували непридатні?" — написала нардепка.

Під дописом за кілька годин з'явилося близько тисячі коментарів, попри те, що коментувати можуть лише «друзі» Мар'яни Безуглої та люди, які стежать за її профілем понад 24 години.

Зазначимо, що раніше видання ZN.UA з посилання на власні джерела повідомило, що Валерій Залужний після звільнення з посади головкома ЗСУ пройшов військово-лікарську комісію, де був визнаний непридатним.

РЕКЛАМА

Також нагадаємо, що 8 березня президент Володимир Зеленський погодив кандидатуру Валерія Залужного на посаду посла України у Великій Британії. За словами Зеленського, Залужний сам обрав для себе дипломатичний напрямок подальшої роботи.

РЕКЛАМА

793

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

зодіак

Стрільцям — війна з «ворогами», а Левам — домашні справи: що обіцяють зорі та Анжела Перл 9 березня

сирні кекси

Готуємо сирні кекси: такої смакоти ви ще не куштували

Олександр Цекало

Прокляв росію і працює в Голлівуді: стало відомо, де зараз перебуває колишній чоловік лоліти Олександр Цекало

Астролог Маня

Подих грошей і велике щастя: на які знаки Зодіаку чекає успіх в кінці тижня з 8 по 10 березня

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту