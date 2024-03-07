Українці мають кілька сюрпризів у запасі: Держдеп США про ситуацію на фронті

США напрочуд оптимістично налаштовані щодо подальшого перебігу війни в цьому році, незважаючи на пакет допомоги, що «завис», величезні проблеми з боєприпасами та повільне просування російських військ. Про це заявив на прес-конференції Метью Міллер, речник Державного департаменту США, пише n-tv.

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«Ми віримо, що Україна має план, який вона може виконати, щоб здобути перемогу на полі бою. Ми бачили, як вони здобувають перемоги на полі бою, нещодавно в Чорному морі, де вони потопили ще один російський корабель. Тож ми думаємо, що вони мають кілька сюрпризів у запасі. Ми з нетерпінням чекаємо на результати», — сказав він.

Тим не менш, українські війська на лінії фронту все ще перебувають під масованим тиском — але в даний час здатні його в основному витримати. За даними Інституту дослідження війни (ISW), нещодавно російські війська просунулися на південний захід від Донецька в полях на південь від Новомихайлівки. Подальші бої, як повідомляється, відбувалися вздовж усієї лінії зіткнення — хоча і без значного успіху для кремлівських військ.

«Російські війська продовжували атакувати українські позиції навколо Авдіївки, але не досягли жодного підтвердженого просування вперед, — повідомляє ISW. — Позиційні бої тривали на лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна, на північний захід, захід і південний захід від Бахмута і в прикордонній зоні Донецької-Запорізької областей, але підтверджених змін лінії фронту на цих ділянках не зафіксовано».

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Військовий експерт полковник Маркус Рейснер сказав ntv. de: «Ви бачите, що росіяни йдуть ва-банк. Вони з усієї сили намагаються закріпитися і бездумно йдуть на великі втрати. У найгіршому випадку прорив може мати ефект доміно. Тоді російський наступ, можливо, буде зупинений лише біля Дніпра, річки, яка розділяє Україну посередині».

Також досі неясно, чи може Україна розраховувати на постачання боєприпасів. Пакет допомоги від США ще не пройшов Палату представників Конгресу США, де його блокує частина республіканців.

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Раніше публікувалася думка Віталія Портникова про війну без ілюзій: «У війні потрібно вміти не стільки вірити, скільки виживати».

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