Штраф на рівному місці: як синоптики допомогли викрити черговий «розвод» патрульних на дорогах

Адвокат Роман Сімутін, який раніше розповідав про «схему», завдяки якій поліцейські за поганої погоди можуть штрафувати водіїв, які не порушували ПДД, розповів про ще один момент, пов'язаний з температурним режимом, на який потрібно звертати увагу автовласникам.

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«Була нещодавно справа щодо водія, якому впаяли керування у стані сп’яніння. Він подмухав у драгер з мінімальною похибкою та дуже різними температурними показниками повітря. Під час освідування температура повітря складала +2, а в чеку драгера +19. Ви скажете, так що ж тут цікавого? Мене також спочатку це не торкнуло, поки клієнт, який має технічну освіту та працює з метрологічним обладнанням, не заглибив мене у приховані деталі роботи драгера», — пише адвокат на своїй сторінці у соцмережах.

За його словами, Drager ALCOTEST 6820, як і все метрологічне обладнання, має правильно експлуатуватися, зокрема, пройти адаптацію до зовнішнього середовища. Але в інструкції до драгера інформація про правила використання за низьких, як і за високих температур відсутня, що призводить ускладнення доведення в судах щодо похибки в роботі приладу.

Адвокат розповів, що йому довелося звертатися до Укргідрометцентру, аби довести різницю в температурних показниках та хибність результатів виміру. Метеорологи підвтвердили, що в той день температура повітря не перевищувала + 2,7 градуса.

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«Постало питання: тоді яким же чином у чеку з’явився показник +19? Все просто: драгер свідомо витягли з авто тепленьким, дали дмухнути і він показав похибку. От тобі й штраф водію на рівному місці, і зростання статистики впійманих водіїв для поліціянтів. А далеко не кожен буде копирсатися в технічних нюансах драгерів. Проте тут вони не на того напали, бо ми надали докази „розводу“ і виграли суд», — пише Сімутін та радить водіям перед освідуванням вимагати сертифікат відповідності та свідоцтво про повірку приладу, а якщо ви не погоджуєтеся з показниками драгера на місці, вимагайте проведення освідування в найближчій лікарні

«Ну, і само собою, золоте правило водія ніхто не скасував: не пиячте за кермом», — додав адвокат.

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Раніше Роман Сімутін розповідав, чим може бути небезпечним просте прохання патрульних переставити автівку.

Фото поліції

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