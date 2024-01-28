«Не поодинокий випадок»: адвокат розповів, як поліцейські підставляють водіїв, щоб виписати штраф

Адвокат Роман Сімутін, які раніше розповідав про «креативні» підходи правоохоронців для зупинки автівки, що законодавством не передбачені, попередив автовласників про моменти, пов'язані із проханням поліцейських переставити машину.

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За словами адвоката, це може бути використане для того, аби правоохоронець на камеру зафіксував водія за кермом, а потім склав протокол за «п'яне водіння».

У якості приклада він навів ситуацію, коли чоловік стояв біля автомобіля, який припаркований поруч із його двором. Патрульні, які зупинилися поруч, попросили пред’явити документи. Водій сів у машину, дістав техпаспорт, посвідчення водія та віддав поліціянту, який у свою чергу сказав, що від автовласника тхне алкоголем та запропонував пройти тест на Драгері.

«Чоловік розгубився та почав виправдовуватися, що не вживав. Ви скажете, так потрібно було одразу говорити, що не керував авто. Так, за декілька хвилин він це і зауважив їм, але запізно, бо події вже розвивалися за відпрацьованим сценарієм. А саме: поліціянт попросив чоловіка переставити автомобіль, щоб не заважати іншим учасникам руху. Тож чоловік сів за кермо та переставив авто. І тут повторна пропозиція: „Ви будете проходити тест на алкоголь?“. І тут чоловік уже зазначив, що чому це він повинен проходи освідування, якщо взагалі не керував», — розповів адвокат та додав, що протокол таки був складений. За відмову від проходження перевірки у чоловіка забрали посвідчення водія, а справу скерували до суду.

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Втім, Роман Сімутін додав, що справу в суді автовласник виграв, бо захист зумів витребувати у поліції повне відео, а не обрізану частину, яку долучили до матеріалів справи.

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Тим, хто опинився в подібній ситуації, варто зробити наступне:

1) Вимагайте ввімкнути бодікамеру та одразу повідомте, що не перебували за кермом.

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2) Попросіть надати пояснення причини перевірки документів і ніколи не передавайте їх їм до рук, бо потім не заберете.

3) Якщо все ж таки протокол збираються складати, тоді документи не віддавайте, а повідомте про порушення на 102 та викликайте інший екіпаж і старшого зі зміни.

4) Якщо не допомогло і протокол все ж складають, тоді не робіть як більшість, що відмовляються ставити підпис, а напишіть у поясненнях фразу: «Я не керував автомобілем». В суді справа без доказів вашої зупинки, але з вашим поясненням в протоколі та зафіксованим викликом на 102 однозначно розвалиться.

Раніше адвокат розповідав, чому не варто віддавати документи поліції і виходити з машини.

Фото зі сторінки поліції Києва

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