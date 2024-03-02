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Зимова афера копів: у Львові поліцейські придумали, як штрафувати водіїв, які нічого не порушили

12:42 2 березня 2024
Машини на дороге взимку

Восьмий апеляційний суд у Львові скасував штраф, виписаний поліцейськими водієві, викривши «схему», завдяки якій правоохоронці «підставляли» автовласників.

Як пише «Твоя машина», у суді розглядалася справа водія, якого восени минулого року зупинили патрульні — причиною були брудні номерні знаки. Було складено протокол, водія оштрафували на 1190 гривень. Однак у судовому порядку вдалося встановити, що тоді погода була поганою і водій не міг бачити, що на його номери налип сніг.

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Видання стверджує, що під час розгляду справи суд з'ясував, що патрульні свідомо зупиняли транспортні засоби із забрудненими номерними знаками під час несприятливих погодних умов для «кількості справ про адміністративні правопорушення/статистику». Цей факт був підтверджений у тому числі й розмовою інспекторів, яка була зафіксована записами з їхніх бодікамер.

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Справа щодо водія була закрита, штраф скасували.

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Раніше автоексперти названо головні помилки водіїв під час спілкування з поліцією, які можуть призвести до погіршення ситуації.

Фото Pixabay

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