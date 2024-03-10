Зрадниця Оксана Марченко відкрила у росії кіностудію

Дружина Віктора Медведчука Оксана Марченко, яка разом з запроданками Лорак, Повалій і Тодоренко потрапила під санкції РНБО, стала власницею компанії в росії, яка займається виробництвом кінофільмів. А очолив її лінійний продюсер талант-шоу «Україна має талант», повідомляють журналісти проєкту «Радіо Свобода. Схеми».

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Згідно з реєстром, восени 2023 року було зареєстровано компанію «Вервица Фильм». У напрямку діяльності вказано про виробництво кінофільмів, відеофільмів, телевізійних програм. Місяць тому компанія зареєструвала домен vervica-film.ru, але наразі він ще не активний.

Засновниками компанії є російське АО «Ренессанс» (99,99%) та громадянин рф Басманов Олексій Сергійович (0,01%). Він працював в Україні разом з Оксаною Марченко у талант-шоу «Україна має талант», був лінійним продюсером шоу. Віктор Медведчук вказував у своїй декларації, що бенефіціарною власницею АО «Ренессанс» є його дружина Оксана Марченко. Ця ж компанія досі фігурує серед засновників інших структур подружжя у росії, зокрема у нафтовидобувній компанії «НЗНП Трейд», що освоює Гавриківське родовище у Ханти-Мансійському автономному окрузі.

Ексколеги Басманова розповіли, що він долучався до виробництва фільмів із циклу «Паломниця» Оксани Марченко.

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Нагадаємо, що Марченко виїхала з України напередодні російського повномасштабного вторгнення, 18 лютого 2022 року. У лютому 2023-го СБУ оголосила їй підозри за статтею «Фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території» (ч. 3 ст. 110−2 Кримінального кодексу України). Вона перебуває у розшуку. Зрадник України Віктор Медведчук після обміну на українських військових започаткував у росії «політичний рух» «Другая Украина».

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