Як і куди одержувачу субсидії повідомити про зміни, щоб не втратити фіндопомогу: юристи назвали кілька способів

Громадян, які отримують субсидії на оплату послуг ЖКГ, можуть позбавляти фінансової допомоги не лише за накопичення заборгованості за «комуналку», а й за те, що людина вчасно не повідомила ПФУ про зміни в сім'ї. Адже рішення про надання фіндопомоги від держави базується на інформації про всіх членів домогосподарства, про їхнє працевлаштування або відсутність роботи.

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Щоб відправити необхідну інформацію, є кілька способів. Як пише видання «На пенсії», на сайті ПФУ є Портал електронних послуг, де кожен може зареєструвати особистий кабінет за умови наявності електронно-цифрового підпису. У кабінеті є розділ «Звернення», заповнивши форму в якому можна поставити запитання ПФУ або повідомити якусь інформацію.

Також спілкування громадян із ПФУ може бути усним чи письмовим.

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У першому випадку необхідно записатися на прийом до спеціаліста в будь-якому відділенні ПФУ або зателефонувати (звернення записується (реєструється) посадовою особою) до кол-центрів за номерами:

0 (800) 50-37-53 ,

, (044) 281−08−70,

(044) 281−08−71,

(032) 297−14−12

Письмове звернення відправляється поштою, передається особисто або через уповноважену особу з довіреністю.

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У зверненні мають бути зазначені прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги. Письмове звернення має бути підписане заявником (заявниками) із зазначенням дати.

Також письмове звернення може бути надіслано з використанням Інтернету, засобів електронного зв'язку (електронне звернення). В електронному зверненні має бути зазначена електронна поштова адреса, на яку заявнику може бути надіслана відповідь, або відомості про інші засоби зв'язку з нею. Застосування кваліфікованого електронного підпису при надсиланні електронного звернення не потрібно.

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Важливо написати звернення, сфотографувати чи відсканувати та такий файл надіслати на електронну пошту ПФУ.

Нагадаємо, що подати заявку на оформлення субсидії можна через «Дію», де нещодавно було спрощено процес її заповнення.

Фото Pixabay

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