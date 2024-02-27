В Україні можуть змінити правила призначення субсидій для боржників із комуналки: що пропонують

Міністерство соціальної політики України розглядає можливість внесення змін до порядку призначення житлових субсидій. Одна з пропозицій стосується осіб, які мають заборгованість за оплату комунальних послуг. Про це сказано у проєкті постанови Кабміну, який розміщений для обговорення на сайті Федерації профспілок України (ФПУ).

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Згідно з пропозицією, житлова субсидія не буде надаватися, якщо існує прострочена, більш ніж на три місяці, заборгованість за оплату однієї з житлово-комунальних послуг, сума якої перевищує 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (680 гривень). На сьогодні ж субсидія не призначається, якщо загальна сума заборгованості за сплату всіх житлово-комунальних послуг перевищує цю величину.

Проєкт також передбачає внесення змін до положень щодо перегляду житлової субсидії у разі смерті члена домогосподарства (крім заявника) або члена сім’ї особи зі складу домогосподарства. У цих випадках уповноважені органи самостійно переглядають субсидію з наступного місяця після місяця, у якому відбулася смерть, без необхідності звернення заявника.

Додатково, внесені зміни до порядку в частині уточнення норми щодо перерахунку розміру пільг у разі смерті члена сім’ї пільговика, незалежно від того, подав пільговик відповідну заяву чи ні.

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Раніше «ФАКТИ» писали про те, як призначають субсидію, якщо будинок обігрівається одночасно і тепловою, і електричною енергією, а також про те, як переселенцям оформити житлову субсидію.

Фото: Pixabay

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