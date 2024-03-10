Помер через тещу Зеленського: росіяни розганяють фейк про вбивство неіснуючого журналіста

Центр протидії дезінформації, який раніше розповідав про російський дипфейк з нібито «закликом бійців ЗСУ до держперевороту», зафіксував нову хвилю повідомлень про буцімто вбивство «журналіста Мохаммеда Аль-Алаві», який опублікував матеріал про «віллу тещі Зеленського».

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В ЦПД нагадали, що нігерійське видання «PUNCH» опублікувало статтю, у якій йдеться про віллу в єгипетському місті Ель-Гуна, яку нібито за $ 5 млн придбала теща Володимира Зеленського. Автор матеріалу посилався на «копії» контракту придбання вілли Ольгою Кияшко, які були передані єгипетським журналістом-розслідувачем Мохаммедом Аль-Алаві.

В Центрі з цього приводу зазначали, що родина Зеленських та батьки родини не мають жодної нерухомості в Єгипті, і що публікація — фейкова.

«Новина про вбивство журналіста-розслідувача є такою ж вигадкою, як і існування самого журналіста, оскільки такої особи не існує», — зазначили в Центрі та закликали довіряйте лише верифікованим джерелам інформації.

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Раніше пропагандисти «зліпили» діпфейк із нібито заявою Валерія Залужного щодо «походу на Київ» та «звільнили» секретаря РНБО Олексія Данілова.

Фото зі сторінки ЦПД

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