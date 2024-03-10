Окупанти застосували нову тактику в районі Авдіївки: експерти пояснили, чим це небезпечно

Частина російських військ покращила свої тактичні можливості та використовувала обмежену тактичну несподіванку протягом останніх тижнів зусиль із захоплення Авдіївки. Це свідчить про те, що окремі підрозділи російської армії могли засвоїти уроки, отримані під час проведення наступальних операцій в Україні, йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

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Український військовий оглядач Костянтин Машовець опублікував ретроспективу зусиль ворога із захоплення Авдіївки. Він заявив, що російські війська змогли тактично перегрупуватися і змістити фокус своїх наступальних операцій з північної частини Авдіївського коксохімічного заводу на північному заході в райони поблизу північно-східної частини міста.

Машовець додав, що російські війська здійснили цей маневр, не даючи українським військам повною мірою усвідомити, що таке перегрупування призвело до зсуву тактичного центру ваги російських військових.

Росіяни почали свій розворот через Авдіївку після того, як здобули тактичні переваги на північному сході міста. Звіт Костянтина Машовця свідчить про те, що російські війська, можливо, просунулися в цьому районі через певну тактичну несподіванку, додають експерти.

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Навіть обмежена тактична несподіванка, коли атакуючі сили вступають в бій з тими, хто обороняється, в такий час, в такому місці та в такий спосіб, до яких ті, хто обороняється, не готові, є значним досягненням, враховуючи, що як російські, так і українські війська мають широку видимість по всій лінії фронту.

Таким чином, здатність російських військ досягти елементів тактичної несподіванки в такому оперативному середовищі майже без приховування заслуговує на увагу. Інших помітних випадків застосування російськими військами тактичної несподіванки або її використання останнім часом ISW не спостерігала. Те, що росія змогла зробити це поблизу Авдіївки, не обов'язково свідчить про більш широкі можливості окупантів. Широкомасштабні тактичні невдачі росіян по всій лінії фронту свідчать про те, що російське військове командування не засвоїло і не поширило всі можливі тактичні адаптації серед усіх угруповань російських військ, що діють в Україні.

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Нагадаємо, що після виходу Сил оборони з Авдіївки, ситуація загострюється на Таврійському напрямку, де нині тривають найгарячіші бої на українсько-російському фронті.

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