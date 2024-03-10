Про капітуляцію України не йшлося: у Ватикані поспішили «виправдатися» після скандального інтерв'ю Папи Римського

У Ватикані, де раніше змушені були пояснювати слова Папи Римського Франциска про «велику росію», знову заявили, що понтифіка не так зрозуміли. Цього разу йшлося про війну в Україні та «білий прапор».

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Як пише «Німецька хвиля», у Ватикані заявили, що йшлося не про необхідність капітуляції, а про пошук дипломатичного рішення у війні росії з Україною.

Роз'яснення було зроблено після оприлюднення інтерв'ю виданню RSI, журналіст якого поставив понтифіку таке запитання: «В Україні є ті, хто закликає до мужності здатися, показати білий прапор. Але інші кажуть, що це дасть легітимність тому, хто має більшу силу. Що про це думаєте ви?»

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«Це інтерпретація. Але я вважаю, що сильнішим є той, хто бачить ситуацію, хто думає про народ, хто має мужність показати білий прапор, вести переговори. І сьогодні ви можете вести переговори за допомогою міжнародних держав. Слово „переговори“ — це сміливе слово. Коли ви бачите, що зазнаєте поразки, що справи йдуть неважливо, ви повинні мати мужність вести переговори. Вам соромно, але скількома смертями це закінчиться? Ведіть переговори вчасно, шукайте якусь країну-посередника. Сьогодні, наприклад, у війні в Україні є багато бажаючих виступити посередниками. Туреччина запропонувала себе для цього. Й інші. Не соромтеся вести переговори, доки ситуація не погіршилася», — відповів Папа Римський.

З приводу цих слів у Ватикані заявили, що понтифік «приймає образ білого прапора, запропонований інтерв'юером, щоб позначити припинення військових дій, перемир'я, яке досягнуто завдяки мужності переговорів». «Він бажає дипломатичного рішення для досягнення справедливого і міцного миру», — заявив очільник пресслужби Ватикану Маттео Бруні та нагадав, що в одному з попередніх інтерв'ю, що стосується іншої конфліктної ситуації, Франциск вже підкреслював, що «переговори — це ніколи не капітуляція. «.

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Раніше Папа Римський у своєму зверненні до акредитованих у Ватикані послів зі 184 країн світу називав невибіркові удари по цивільному населенню військовим злочином.

Фото з Вікіпедії

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