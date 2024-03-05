Воскресіння «мертвої» «Баварії» та чарівна права нога Мбаппе: відеоогляди матчів Ліги чемпіонів

У вівторок, 5 березня, за підсумками поєдинків у Мюнхені та Сан-Себастьяні визначились перші чвертьфіналісти Ліги чемпіонів, головний трофей якої минулого сезону завоював «Манчестер Сіті».

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Ліга чемпіонів. 1/8 фіналу. Матчі у відповідь

«Баварія» (Німеччина) — «Лаціо» (Італія) — 3:0 (Кейн, 39, 66, Мюллер, 45+2).

Перший матч — 0:1.

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Мюнхенський гранд останнім часом постійно розчаровує своїх уболівальників. Мало того, що «Баварія» вилетіла з Кубка Німеччини від представника третього дивізіону «Саарбрюккена», а про чемпіонський титул у бундеслізі, схоже, можна забути (10 очок відставання від «Байєра»!), то ще й поразка в Римі поставила підопічних Томаса Тухеля, який після закінчення сезону покине команду, на межу вильоту з Ліги чемпіонів.

І з перших хвилин домашньої зустрічі «Баварія» почала «прасувати» оборонні лави римлян, що вже до перерви вилилося в голи Кейна та Мюллера.

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А після перерви найкращий бомбардир в історії збірної Англії Кейн взагалі довів перевагу мюнхенців до непристойної, забивши свій 33-й м'яч у… 33 поєдинках сезону. Чутки про «смерть» «Баварії» виявилися передчасними?

«Реал Сосьєдад» (Іспанія) — «ПСЖ» (Франція) — 1:2 (Меріно, 89 — Мбаппе, 15, 56).

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Перший матч — 0:2.

Кіліан Мбаппе та компанія прибули до Сан-Себастьяна у піднесеному настрої, маючи за підсумками першої зустрічі перевагу у два м'ячі. Але хлопцям Луїса Енріке все одно треба було бути пильними. Адже у 2017-му парижанам не вистачило в Іспанії навіть домашньої перемоги — 4:0, коли над ними у зустрічі у відповідь познущалася «Барселона» (6:1).

У результаті «ПСЖ» випробовувати долю не став, і «дубль» Мбаппе задовго до фінального свистка зняв усі питання про те, хто проб'ється до чвертьфіналу. Вражаюче: 23 останні м'ячі в турнірі (зі своїх 46) чемпіон світу у складі збірної Франції забив… правою ногою.

Нагадаємо, що в середу, 6 березня, путівки до чвертьфіналу Ліги чемпіонів оскаржать «Реал» — «Лейпциг» (перший матч — 1:0) і «Манчестер Сіті» — «Копенгаген» (3:1).

Жеребкування чвертьфінальних та півфінальних пар ЛЧ відбудеться 15 березня.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Арсенал» без Олександра Зінченка програв у Лізі чемпіонів «Порту».

Фото ФК «Баварія»

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