«Може принести перемогу на „Євробаченні“»: продюсер шоу American Idol назвав свого фаворита нацвідбору

Американський журналіст, відомий світовий експерт, музичний продюсер шоу American Idol Фред Бронсон зробив свої ставки на перемогу в українському нацвідборі на «Євробачення-2024». Нагадаємо, цьогорічний фінал відбудеться 3 лютого і в ньому візьмуть участь 11 артистів. Переможець буде представляти Україну на міжнародному пісенному конкурсі у травні в Мальме (Швеція).

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Бронсон записав відео, в якому розповів, кого з учасників бачить на сцені у Мальме. Відомо, що національний відбір викликає увагу багатьох музичних критиків.

«Я не раз прослухав пісню „Dreamer“ і вважаю, що це переможець, оскільки це чудова пісня! - написав Бронсон на своїй сторінці у соціальній мережі. — Текст чудовий, музика чудова, продакшн вражає! Я уявляю її на сцені, хоча мені ще не пощастило побачити номер, в моїй уяві я вже це зробив. Я думаю, що MЕLOVIN вже переможець — він виграв „Х-фактор“, шоу „Маска“ і може принести Україні її четверту перемогу на „Євробаченні“. Так що я дійсно впевнений у пісні, у виконавці й у шансах на „Євробаченні“».

MЕLOVIN, який нещодавно змінив образ, поділився цим зверненням із прихильниками у TikTok, лаконічно підписавши відео: «Я в захваті від такої високої оцінки. А ви?»

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Шанувальники артиста висловили підтримку та оцінили експертну думку.

«Це просто супер! Підтримка та визнання від світового експерта», — написали у коментарях.

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Нагадаємо, з піснею «Under the Leader» MELOVIN представляв Україну на пісенному конкурсі у 2018 році і посів 17 місце.

В ексклюзивному інтервʼю «ФАКТАМ» ведучий Тімур Мірошниченко розкрив подробиці підготовки до нацвідбору.

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