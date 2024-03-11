Британці шоковані: на фото Кейт Міддлтон після операції знайшли дуже тривожну деталь

Фанати британської королівської родини, мають причину для радості: вчора в Мережі з'явилася перша офіційна фотографія принцеси Уельської після операції на черевній порожнині.

ВІДЕО ДНЯ

Несподівана госпіталізація Кейт у січні наробила багато галасу, а потім дружина спадкоємця престолу і зовсім зникла з поля зору громадськості, що призвело до всіляких чуток про її місцезнаходження та стан. Так, навіть обговорювали, що принцеса була в комі. Втім, представники палацу і сам принц Вільям спростували ці домисли, а пізніше папараці зняли Кейт вперше після операції.

Щоправда, з розмитих кадрів з автомобіля важко було судити про стан принцеси, зате за новою офіційною фотографією — цілком. На сімейному знімку, який було опубліковано вчора, Кейт сидить в оточенні своїх трьох дітей — все у відмінному настрої і з широкими щирими посмішками.

Принцеса з дітьми

РЕКЛАМА

«Дякую за ваші добрі побажання та постійну підтримку протягом останніх двох місяців. Бажаю всім щасливого Дня матері», — написала Кейт.

Уточнюється також, що фотографію було зроблено принцом Вільямом у Віндзорі цього тижня, тож усім побоюванням нарешті можна покласти край: принцеса жива-здорова.

РЕКЛАМА

Однак, як завжди, знайшлося одне але: найуважніші користувачі Мережі звернули увагу, що на портреті Кейт позує без чоловіка, а головне без обручки, пишуть ЗМІ.

Принцеса Кейт з обручкою

РЕКЛАМА

Реакція британців не забарилася.

«Просто чекаю оголошення про розлучення», «Це очевидне послання до світу! Вона нещаслива у шлюбі і хоче бути тільки з дітьми», «У цьому шлюбі точно твориться щось недобре, і я ні секунди не вірю, що Вільям зробив це фото», «Не повірю, що Кейт та Вільям все ще разом, поки що не побачу їх в одній кімнаті», — обговорюють читачі.

Втім, для відсутності обручки знайшлися і більш позитивні пояснення.

«У неї просто опухли пальці після операції… Це не так уже й складно зрозуміти», «Вона хворіє, і їй зараз не до прикрас. Навряд це має хоч якесь значення», «Кого турбують обручки після операції? Повірте, це останнє, що ти думаєш у такому стані», — пропонують свої версії читачі.

Крім того, фанати Кейт і Вільяма додають, що принцесу і раніше помічали на публіці без обручки, хоча це дійсно траплялося нечасто. До речі, раніше ця легендарна каблучка з білого золота з великим сапфіром вагою 12 карат, оточеним 14 діамантами, належала принцесі Діані: король Чарльз (тоді ще принц Чарльз) підніс його своїй нареченій у 1981 році.

Архівне фото принцеси Діани

Їхній старший син Вільям продовжив сімейну традицію і зробив пропозицію Кейт з цією ж каблучкою через 29 років.

А тим часом у ще більшій небезпеці опинився молодший син короля Чарльза III Гаррі — стриптизерка погрожує опублікувати «голі» фото цього королівського бунтаря.

143

Читайте нас у Facebook