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«Я зіткнулася з хвилею ненависті»: Меган Маркл відкрито розповіла про булінг в інтернеті

17:07 12 березня 2024
Меган Маркл

Під час свого виступу в Міжнародний жіночий день Меган Маркл відкрито розповіла про булінг і ненависть до себе та інших жінок. В останні роки Меган Маркл зіткнулася з хвилею ненависті. Під час свого виступу в якості основного спікера на щорічному фестивалі SXSW в Техасі вона розповіла про нескінченну токсичність соціальних мереж, яку вона відчувала під час своїх вагітностей, пише Kleine zeitung.

Дружина принца Гаррі сказала, що все більше користувачів забувають про свою людяність в цифровому світі.

«Якщо ви замислитесь над цим, то не зможете зрозуміти, чому люди так ненавидять — це не ненависть, це жорстокість».

За її словами, особливо багато ненависті відчувають відомі жінки. Вона також не може пояснити, чому жінки обливають одна одну ненавистю в інтернеті.

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«Якщо ви читаєте щось жахливе про жінку, чому ви ділитеся цим з друзями», — запитує вона.

На прохання своєї колеги Кеті Курік Меган також розповіла, як лист, який вона надіслала у віці 11 років до гіганта-виробника споживчих товарів Procter&Gamble, призвів до зміни сексистської реклами миючого засобу для посуду. За словами Меган, цей досвід показав їй, як важливо говорити і відстоювати інтереси інших.

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«Ваш голос не є маленьким, він просто має бути почутим», — сказала вона глядачам у прямому ефірі.

Нагадаємо, Меган Маркл і принц Гаррі говорили про необхідність зробити світ соцмереж безпечнішим на презентації свого фонду Archewell Foundation у Нью-Йорку.

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