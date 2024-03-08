Ребров особисто представив склад збірної України на плей-оф за путівку на Євро-2024 (відео)

Головний тренер збірної України Сергій Ребров скоригував раніше оприлюднений список футболістів збірної України на плей-оф за путівку на чемпіонат Європи. При цьому наставник «жовто-синіх» особисто представив склад команди.

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Виклик до збірної України отримали:

воротарі — Георгій Бущан («Динамо»), Андрій Лунін («Реал», Іспанія), Анатолій Трубін («Бенфіка», Португалія);

захисники — Денис Попов, Олександр Караваєв (обидва — «Динамо»), Микола Матвієнко, Юхим Конопля, Валерій Бондар (усі — «Шахтар»), Богдан Михайличенко («Полісся»), Ілля Забарний («Борнмут», Англія), Віталій Миколенко («Евертон», Англія), Максим Таловєров (ЛАСК, Австрія);

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півзахисники — Георгій Судаков, Олександр Зубков (обидва — «Шахтар»), Олександр Піхальонок («Дніпро-1»), Віктор Циганков («Жирона», Іспанія), Сергій Сидорчук («Вестерло», Бедьгія), Руслан Малиновський («Дженоа», Італія), Олександр Зінченко («Арсенал», Англія), Михайло Мудрик («Челсі», Англія), Микола Шапаренко, Володимир Бражко (обидва — «Динамо»);

нападники — Данило Сікан («Шахтар»), Артем Довбик («Жирона», Іспанія), Роман Яремчук («Валенсія», Іспанія), Владислав Ванат («Динамо»).

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До резервного списку команди увійшли: Дмитро Різник, Єгор Назарина (обидва — «Шахтар»), Олександр Тимчик («Динамо»), Олексій Гуцуляк («Дніпро-1»).

При цьому наставник української збірної пояснив виклик до табору команди Олександра Зінченка, який не грав через травму з 4 лютого.

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«Ми на зв'язку з Олександром. Я багато з ним розмовляю, я в курсі його травми, — заявив Сергій Ребров. — Ми сподіваємось, що він буде вже у заявці. Я не знаю, чи буде у складі, чи не буде, це вже вирішувати тренеру. У нього ще є 2 гри: зустріч Ліги чемпіонів та матч чемпіонату, тож дивитимемося.

Найголовніше, що він уже зараз працює у загальній групі, працює з командою, тому його викликано. Я впевнений, що він допоможе збірній".

Нагадаємо, що наша команда, яка не зуміла пробитися на чемпіонат Європи безпосередньо, 21 березня зіграє на стадіоні «Біліно Поле» у Зениці півфінал з Боснією та Герцеговиною. У разі перемоги над боснійцями збірна України 26 березня у польському Вроцлаві оскаржить путівку до фінального турніру чемпіонату Європи з переможцем дуелі Ізраїль — Ісландія, які зіграють 21 березня у столиці Угорщини Будапешті.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що футболіст збірної України Віталій Миколенко одружився в Англії.

Фото uaf.ua

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