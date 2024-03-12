Які продукти зроблять вас гарнішими та навіть покращать запах шкіри: поради експертів

Якщо ви почуваєтеся пригніченими через зовнішній вигляд, дати собі позитивний поштовх доволі просто, для цього слід звільнити місце у своєму раціоні для правильних продуктів, кажуть експерти. Нові дослідження показують, що вживання вуглеводів робить вас непривабливими, проте існує безліч натуральних продуктів, які насправді роблять вас гарнішими: покращують стан шкіри та навіть ваш запах, пише nypost.com.

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Для початку зверніть увагу на продукти, багаті на каротиноїди, — речовини, які надають багатьом фруктам і овочам яскравого відтінку. Вони не просто покращують зовнішній вигляд ваших страв, завдяки їм люди мають привабливіший вигляд. Автори дослідження стверджують, що каротиноїди можна «використовувати як мотиваційний інструмент у дієтичному втручанні».

«Деякі дослідження показують, що каротиноїди можуть допомогти вашій шкірі, покращуючи еластичність, зволоження, текстуру шкіри, прибираючи зморшки та пігментні плями», — розповіла The Post Маккензі Берджесс, зареєстрований дієтолог і розробник рецептів у Cheerful Choices.

За даними Університету Іллінойсу, серед фруктів і овочів, на які багаті косметичні добавки з супермаркетів, є солодка картопля, морква, патисони та темна листова зелень, така як шпинат і капуста. Інші продукти — помаранчевий перець, кукурудза, спаржа, помідори, кавуни, грейпфрути й гуава. Яєчні жовтки та фісташки також є хорошими джерелами, згідно з даними університету. Вірте чи ні, але каротиноїди, які також захищають від шкідливого ультрафіолетового випромінювання, можуть навіть посилити запах тіла і зробити його приємнішим. У 2017 році було проведено дослідження, яке показало, що піт краще пахне, коли людина дотримується дієти з високим вмістом каротиноїдів.

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Ще однією корисною речовиною, що міститься у м'ясі та здорових жирах, є білок колаген, відомий своєю здатністю підвищувати еластичність шкіри, а також сприяти росту м'язів, поліпшенню нігтів і волосся.

За даними Гарвардської школи громадського здоров'я ім. Т. Х. Чана, велика кількість колагену міститься навіть у ситних стравах, таких як печеня, грудинка та стейк. Колаген також міститься в кістковому бульйоні, а також у кістках і шкірі прісноводної та морської риби. Варто звернути увагу на такі продукти, як лосось або насіння льону, оскільки вони містять велику кількість жирної кислоти Омега-3 для подібних цілей.

«Омега-3 також допомагає підтримати ліпідний бар'єр шкіри, утримуючи вологу, а її протизапальна дія може допомогти при псоріазі, шкірних виразках та акне», — зазначає дієтолог.

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Раніше «ФАКТИ» розповідали про те, які продукти слід вживати тим, хто страждає на псоріаз.

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