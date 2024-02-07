Які продукти вибрати: протизапальна дієта допомагає при псоріазі

Псоріаз — це аутоімунне захворювання, яке викликає запалення шкіри. Коли клітини шкіри запалюються, вони ростуть швидше, ніж зазвичай. Такі клітини накопичуються, що призводить до утворення товстих лусочок, які можуть бути знебарвленими, сверблячими та болючими, пише Healthline. Раніше «ФАКТИ» публікували пояснення лікаря, які можуть бути причини висипок на тілі.

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Дієта — ще один підхід, який може допомогти зменшити запалення. Вона не замінить ліки, але може використовуватися разом з іншими методами лікування. Протизапальна дієта включає продукти, які можуть зменшити запалення у вашому організмі. Ці продукти, як правило, менш оброблені і ближчі до свого початкового стану, тому вони зберігають більше клітковини та антиоксидантів, ніж продукти, які пройшли більшу обробку.

Основними елементами протизапальної їжі є корисні жири. Дієта з високим вмістом корисних жирів, таких як омега-3 жирні кислоти, асоціюється зі зменшенням запалення. Корисні жири містяться в рибі, горіхах, насінні, авокадо та рослинних оліях, таких як оливкова олія.

Зверніть увагу на клітковину. Значна частина вашої імунної системи знаходиться у травному тракті. Підтримка здорового балансу корисних бактерій у травному тракті може зменшити запалення.

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Продукти з високим вмістом клітковини живлять ці корисні бактерії, допомагаючи їм процвітати. Ви можете отримати клітковину з овочів, фруктів, бобів, горіхів, насіння і цільного зерна.

Вільні радикали — це сполуки, які містяться у вашому організмі і посилюють запалення. Антиоксиданти зменшують запалення, знижуючи рівень вільних радикалів у вашому організмі. Продукти, які менше обробляються, містять більше антиоксидантів. До них належать фрукти, овочі, цільні зерна, горіхи, насіння, а також деякі чаї та спеції.

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Дослідження показали, що середземноморська дієта асоціюється з менш важким перебігом псоріазу. Цей тип харчування містить багато протизапальних продуктів. Середземноморська дієта включає велику кількість корисних жирів з риби та морепродуктів. Рослинна їжа, така як боби, горіхи, насіння, фрукти та овочі, є основними продуктами середземноморської дієти. Ці продукти багаті на клітковину та антиоксиданти.

Раніше у «ФАКТАХ» киянка розповіла про те, як їй вдалося впоратися з болем у спині і кульгавістю: «У свої 76 років відчуваю себе… 40-річною».

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