Підтверджено наукою: переваги яблучного оцту для здоров’я

Дослідження показують, що яблучний оцет може мати корисні для здоров'я властивості, зокрема антимікробну та антиоксидантну дію. Яблучний оцет — популярний домашній засіб, який люди століттями використовували в кулінарії та натуральній медицині. Він може мати певні переваги для здоров'я, пише Healthline.

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Оцтова кислота є основною активною речовиною оцту, яка надає йому сильного кислого запаху та смаку. Дослідники вважають, що саме ця кислота відповідає за користь яблучного оцту для здоров'я. Яблучний оцет — це 5−6% оцтової кислоти. Хоча яблучний оцет не містить багато вітамінів і мінералів, якісні бренди можуть містити деякі амінокислоти та антиоксиданти. Він допомагає вбити патогенні мікроорганізми, включаючи деякі штами бактерій. Люди традиційно використовували оцет для очищення та дезінфекції, лікування грибка нігтів, педикульозу, бородавок та вушних інфекцій. Гіппократ, батько сучасної медицини, використовував оцет для очищення ран понад 2 000 років тому.

Оцет також є харчовим консервантом. Дослідження показують, що він не дає бактеріям, наприклад, кишковій паличці, розмножуватися і псувати їжу. Якщо ви шукаєте натуральний спосіб зберегти їжу, яблучний оцет може вам допомогти.

Окремі повідомлення також припускають, що розведений яблучний оцет може допомогти від прищів при нанесенні на шкіру, але, схоже, немає жодних серйозних досліджень, які б це підтвердили.

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На сьогоднішній день одним з найбільш переконливих застосувань оцту є допомога в лікуванні діабету 2 типу. Діабет 2 типу характеризується високим рівнем цукру в крові, спричиненим інсулінорезистентністю або нездатністю виробляти інсулін.

Однак людям без діабету також корисно підтримувати рівень цукру в крові в межах норми, оскільки деякі дослідники вважають, що високий рівень цукру в крові є основною причиною старіння і різних хронічних захворювань. Найефективніший і найздоровіший спосіб регулювати рівень цукру в крові — це збалансована дієта з низьким вмістом рафінованих вуглеводів і цукру, але яблучний оцет також може мати позитивний ефект. Клінічне дослідження 2019 року показало, що споживання яблучного оцту може позитивно впливати на глікемічний індекс і окислювальний стрес у людей з діабетом і дисліпідемією (стан, коли рівень ліпідів і ліпопротеїдів у плазмі не відповідає значенням, які вважаються нормальними — Авт.).

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Інші дослідження на людях показали, що оцет може покращувати функцію інсуліну і знижувати рівень цукру в крові після їжі. Яблучний оцет, як правило, вважається безпечним. Але якщо ви приймаєте ліки, що знижують рівень цукру в крові, проконсультуйтеся з лікарем, перш ніж збільшувати споживання оцту.

Можливо, це дивно, але дослідження показують, що оцет може допомогти людям схуднути. Кілька досліджень на людях показують, що оцет може посилити відчуття ситості. Це може призвести до споживання меншої кількості калорій і втрати ваги. В одному з оглядів досліджень зазначається, що в короткострокових дослідженнях, коли учасники вживали яблучний оцет з твердою їжею, вони відчували пригнічення апетиту протягом 120 хвилин після їжі. Вони також менше перекушували після вживання яблучного оцту. Яблучний оцет містить лише близько трьох калорій на столову ложку, що є дуже низьким показником.

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Деякі люди використовують яблучний оцет як звичайний засіб для лікування шкірних захворювань, таких як сухість шкіри та екзема.

Шкіра від природи є слабокислою. Але у людей з екземою вона може бути менш кислою. Використання розведеного яблучного оцту для місцевого застосування може допомогти збалансувати природний рівень рН шкіри, покращуючи захисний бар'єр шкіри. Деякі люди використовують розведений яблучний оцет для вмивання або тонізації шкіри обличчя. Ідея полягає в тому, що він може вбивати бактерії і запобігати появі плям.

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