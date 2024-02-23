Їжте продукти, багаті на залізо: як позбутися випадіння волосся

Щоб відновити поріділе волосся, потрібно дбайливо ставитися до нього, зменшити стрес і збільшити споживання заліза та білків. Вам може здаватися, що ви єдина людина, яка стикається з цим, але дивовижна правда полягає в тому, що випадіння волосся дуже поширене як серед жінок, так і серед чоловіків. Є кілька науково обґрунтованих змін у способі життя, які ви можете спробувати, щоб допомогти вашому поріділому волоссю відрости, пише Health.

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Ваш емоційний та фізичний стан може впливати на волосся. Телогенове випадіння — це втрата волосся, яка часто відбувається через емоційний та фізичний стрес. Ви можете легко вирвати жменьку волосся, просто розчісуючи його, проводячи по ньому руками або миючи шампунем. Існує кілька способів контролювати та зменшувати емоційний стрес:

робити те, що вам подобається (наприклад, слухати музику, читати книги та спілкуватися з друзями),

збалансоване, здорове харчування,

достатня кількість сну,

позитивний погляд на проблеми, які зазвичай викликають у вас стрес,

залишатися фізично активними,

спробувати техніки релаксації (наприклад, медитація чи йога).

Нестача певних поживних речовин у вашому раціоні може спричинити випадіння волосся. У вас може розвинутися залізодефіцитна анемія, якщо ви не вживаєте достатню кількість заліза у своєму раціоні. Джерела заліза, які ви можете додати до свого раціону, включають збагачені залізом каші, сушені боби, яйця, нежирне червоне м'ясо, печінка, устриці, цільнозернові продукти. Вітамін С покращує всмоктування заліза. Спробуйте їсти продукти, багаті на залізо, разом із цитрусовими, картоплею, полуницею та помідорами.

Ви можете легко пошкодити і без того крихке волосся, висмикуючи його або використовуючи агресивні хімічні засоби. Якщо воно випадає або стоншується, вам потрібно поводитися з ним обережно.

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Наносьте кондиціонер після миття голови, щоб захистити волосся від ламкості та посічених кінчиків.

Уникайте тугого затягування волосся в пучок, коси, косички або хвіст. Такі зачіски можуть спричинити тракційну алопецію — тип випадіння волосся, який може призвести до незворотних ушкоджень. Не натягуйте і не накручуйте волосся на пальці. Акуратно розчісуйте волосся, коли це необхідно. Занадто сильне розчісування волосся тягне його за собою, що погіршує випадіння.

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Шукайте м'який шампунь. Деякі шампуні розроблені спеціально для волосся, що випадає. Після миття голови використовуйте ополіскувач або кондиціонер.

Занадто часте фарбування пошкоджує волосся і може погіршити його випадіння. Уникайте освітлення волосся, оскільки при знебарвленні зазвичай використовується багато перекису, який пошкоджує волосся. Замість цього обирайте фарбу, близьку до вашого природного відтінку.

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Лупа зазвичай вражає шкіру голови, спричиняючи відшарування невеликих шматочків сухої шкіри. Лупа безпосередньо не спричиняє випадіння волосся, але вона може викликати свербіж шкіри голови, що погіршує ситуацію з випадінням волосся.

Раніше «ФАКТИ» публікували поради лікарки: «Для видимого результату я рекомендую використовувати комплекс засобів — ампули з амінексилом у поєднанні з шампунем».

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