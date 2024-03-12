Багаторазовий чемпіон України загинув на війні з окупантами

Безжальна війна з російськими окупантами забрала життя ще одного українського спортсмена. У боях в Запорізькій області загинув 28-річний багаторазовий чемпіон України та переможець чемпіонату Європи з веслування серед юніорів, уродженець Миколаєва Дмитро Губанов. Зв'язок із бійцем Національної гвардії перервався ще влітку 2023 року, але підтвердити його загибель змогли лише зараз. Раніше на фронті загинув чемпіон України з академічного веслування Андрій Кириченко.

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«З початку повномасштабного вторгнення майстер спорту України, багаторазовий чемпіон України, бронзовий призер чемпіонату Європи Дмитро Губанов став до лав ЗСУ.

28-річний спортсмен брав участь у запеклих боях у найгарячіших точках сходу України. Він перестав виходити на зв'язок улітку, 2 серпня 2023 року. На жаль, про його загибель стало відомо лише зараз, після довгих місяців очікування та надії. У Дмитра залишилася кохана дружина та дочка", — йдеться у повідомленні НОК України.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що український чемпіон світу та Європи Олександр Білоконь загинув на війні з росією.

Фото Федерації академічного веслування України

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