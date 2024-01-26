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Німеччина поки не готова експортувати Taurus до Британії, — ЗМІ

11:33 26 січня 2024
крилаті ракети Taurus

За повідомленням ЗМІ, Велика Британія пропонує Німеччині вихід із глухого кута, в який зайшли дебати про постачання крилатих ракет Taurus в Україну. Німецький уряд міг би експортувати їх до Великої Британії, а лондонський уряд натомість поставив би Україні крилаті ракети Storm Shadow, повідомляє Handelsblatt з посиланням на дипломатів та урядовців. Британська пропозиція «лежить на столі» вже кілька тижнів. У відповідь на запитання видання німецький уряд заявив, що не коментуватиме цю інформацію. Раніше «ФАКТИ» публікували, що Франція критикує Німеччину і анонсує нові крилаті ракети для України.

Інсайдери, знайомі з ходом переговорів, розповіли агентству Reuters, що вже кілька місяців лунають вимоги про постачання Німеччиною крилатих ракет Taurus в Україну. Обмін може дозволити німецькому уряду дати своє схвалення. Федеральний канцлер Олаф Шольц досі відмовлявся поставляти Taurus Україні, але кілька політиків з коаліції «Світлофор» закликають до цього. Минулого тижня парламентська фракція ХДС/ХСС у Бундестазі провалила пропозицію про надання дозволу на постачання крилатих ракет Taurus в Україну.

Андреас Шварц, експерт СДПН з питань бюджету, відповідальний за оборону, розповів Handelsblatt про британську пропозицію: «Якщо вона вигідна Україні, то це, безумовно, варіант в рамках міжнародного співробітництва».

Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн, голова Комітету з питань оборони, сказала газеті, що для неї обмін не є варіантом.

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«Тоді Taurus більше не буде доступним для Бундесверу, і Україна все ще не має такого. Storm Shadow не є еквівалентною заміною».

Раніше повідомлялася думка польського експерта про те, чи розвалиться фронт в Україні: «росія сьогодні не зацікавлена в жодних компромісах».

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