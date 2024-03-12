10-місний бронеавтомобіль «Новатор» із бойовим модулем: що відомо про нову модель

Вітчизняна компанія «Українська бронетехніка» продовжує вдосконалення своїх бронеавтомобілів. Так, виробник успішно провів випробовування 10-місного спеціалізованого бронеавтомобіля «Новатор» з бойовим дистанційно керованим модулем вітчизняного виробництва «ТАВРІЯ-14,5».

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«БМ „ТАВРІЯ-14,5“ — бойова дистанційно керована ненаселена турель, озброєна кулеметом калібру 14,5 мм (КПВТ) з боєкомплектом в 200 патронів. БМ „ТАВРІЯ-14,5“ за допомогою новітньої та унікальної системи управління озброєнням, яка включає високоякісну систему стабілізації, забезпечує можливість захоплювати та супроводжувати цілі, а також вести точний вогонь по ворожих цілях в русі», — повідомили у компанії.

Також БМ «ТАВРІЯ-14,5» обладнано оптико-електронним модулем, що дозволяє виявляти цілі на відстані понад 5 кілометрів як вдень, так і вночі.

«Рівень бронезахисту бойового модуля відповідає рівню НАТО — STANAG 1», — додали в «Українській бронетехніці»

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Розробники бойового модуля передбачили відповідний броньовий рівень захисту корпусу оптико-електронного модуля та блоків системи управління озброєнням.

«Використання швидкісних маневрених броньованих автомобілів, оснащених дистанційно-керованими бойовими модулями, не тільки забезпечує додаткові можливості вести бій на відстані, але й зберігає життя військових», — наголосив виробник.

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Раніше ФАКТИ розповіли, що українські компанії-виробники готові нарощувати виробництво, але для цього потрібна зацікавленість держави.

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