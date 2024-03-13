У Кривому Розі під завалами виявили п’яту жертву російської атаки, в місті оголошено день жалоби

Кількість жертв внаслідок ракетного удару по Кривому Рогу виросла. Під завалами виявили тіло п'ятого загиблого.

Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

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«На жаль, вже п'ятий загиблий унаслідок вчорашньої ракетної атаки. Чоловік», — йдеться у повідомленні.

Як зазначив Вілкул, тіло загиблого чоловіка виявили при розборі завалів на одному з поверхів пошкодженого будинку.

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Відомо, що під час атаки відбулося пряме влучення в дев'ятиповерховий будинок та у дах п'ятиповерхівки у спальному районі.

Постраждала п'ятиповерхівка

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В 9-поверхівку влучила ворожа ракета

Також голова ради оборони міста повідомив про те, що в четвер в Кривому Розі буде оголошено день жалоби.

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«Завтра, 14 березня, у Кривому Розі буде оголошено день жалоби за загиблими внаслідок ворожої терористичної атаки по нашому місту», — зазначив Вілкул.

Водночас він висловив співчуття рідним та близьким загиблих від російської ракети.

Як відомо, нині у Кривому Розі на місці російського удару працюють рятувальники. Вони прибирають верхні плити п’ятиповерхівки, у яку влучили окупанти. Частини пошкоджено будинку звисали над проїжджою частиною, тож була загроза обвалу.

Нагадаємо, ввечері 12 березня окупанти завдали ракетного удару по Кривому Рогу Дніпропетровської області. Під ворожим ударом опинилися багатоповерхівки. За повідомленнями місцевої влади, були пошкоджені понад 300 квартир. Станом на ранок 13 березня було відомо про чотирьох загиблих. У лікарні перебувають шестеро постраждалих, у тому числі двоє дітей. Їх стан оцінюють як важкий.

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