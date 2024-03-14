Зросла кількість жертв удару дронів по Сумах (фото, відео)

У місті Суми, де оголошено дні жалоби за загиблими під час атаки БПЛА 13 березня, з-під завалів зруйнованого під'їзду п'ятиповерхового житлового будинка дістали тіло ще одного загиблого.

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Деблоковане тіло жертви

Таким чином кількість жертв цієї атаки збільшилася до 3 осіб, констатували в обласному управлінні ДСНС.

Пошуково-рятувальні роботи тривають

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Нині розбирання завалів будинка досі триває.

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Як відомо, раніше у ДСНС повідомляли про 8 постраждалих і 10 врятованих мешканцях будинка.

А минулої ночі ворог ще й поцілив у об'єкти телекомунікаційної інфраструктури, зокрема й Сумської області, тож наразі у Сумах не працюють телебачення, радіо і мобільний зв'язок.

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Фото і відео ДСНС Сумської області

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