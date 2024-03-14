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«В монастирі відбулося диво»: відома телеведуча розповіла, як мама реагує на її обранця, молодшого на 20 років

22:01 15 березня 2024
Надія Матвєєва

Телеведуча Надія Матвєєва, яка нещодавно зізналась у своїх страхах, розповіла в інтерв’ю, чому тепер відмовляється ділитись подробицями про свого сина та коханого, який молодший за неї на 20 років.

«Мої близькі — дорослі люди, — каже ведуча. — І вони мають право хотіти, щоб я говорила про них або навпаки. Інакше — ні. Це як ми з вами зараз спілкуємося, а потім я піду й почну комусь без вашого дозволу про вас розповідати. Мені близькі кажуть: можна спокійно жити і не обговорювати мене? От з цього я виходжу: життя інших людей не є моєю власністю».

Також Надія зізналась, що після того, як в неї з мамою відбувся розлом у стосунках через її нового коханого, вона усвідомила, що іноді має захищати маму від новин.

«Вибірково давати їй інформацію. Було важко, якийсь час вона навіть відмовлялася зі мною розмовляти. Я періодично просто дзвонила, перевіряла, чи хоче мама повернути наші добрі стосунки. І в якийсь момент це сталося. Свого часу вона пережила онкологію, і зараз потрібно постійно перевіряти стан здоров'я. Ми поїхали під Чернівці, там є медичний заклад при монастирі. І там відбулося диво: мамине серце відтануло. І відтоді в нас почалося нове, я б сказала, доросліше спілкування. Я вдячна мамі, бо вона знайшла в собі сили прийняти мою позицію», — розповіла Матвєєва.

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