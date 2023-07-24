«Вони стали для мене спасінням»: популярна телеведуча розказала, як знімає стрес

Популярна ведуча Надія Матвєєва (СТБ), яка закрутила роман з молодим чоловіком, розказала, що допомагає їй під час великої війни підтримувати фізичне та ментальне здоров'я.

— У скрутний час ми гостро відчуваємо основну потребу вижити й жити далі, — сказала Надія, звертаючись до своїх шанувальників. — Це здається не чимсь буденним та зрозумілим, як у стабільні роки нашого життя, а викликом, який ми приймаємо. А ось якість самого життя залежить від нашого особистісного ресурсу. Перш за все, фізичного та психологічного здоров'я. Треба усвідомити, що на цей ресурс великою мірою впливає те, наскільки ми вміємо дбати про себе.

Ведуча зізналась, що під впливом хронічного стресу, відчула погіршення стану здоров'я через збій гормонального фону. Саме тоді вона усвідомила, що має повернутись до колишніх звичок.

— Потрібно пити достатню кількість води щодня, — впевнена Надія. — Також я обожнюю прогулянки. Вони стали для мене спасінням. Окрім цього, аби відчувати позитивні емоції, які напряму впливають на ментальне здоров'я, я намагаюсь підтримувати зв'язок з людьми, які мене надихають. А також — і самій надихати інших людей. Це для мене дуже важливо.

Ще однією значущою складовою фізичного і ментального здоров'я для Надії є сон.

— На жаль, повноцінно виспатись нам сьогодні заважають обставини, але ми здатні впливати на власне самопочуття, — зауважує Надія. — Потрібно формувати у себе звичку лягати спати вчасно та відпочивати достатньо, наскільки це сьогодні можливо. Це обов'язок всіх українок і українців — намагатись спати стільки, скільки можна. Бо сон є шляхом до збереження здоров'я.

Раніше в ексклюзивному інтерв’ю «ФАКТАМ» актриса Зоряна Марченко розповіла про виклики першого року великої війни.

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