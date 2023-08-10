«Були скандали»: Надя Матвєєва про сприйняття родиною її молодого коханого

Телеведуча Надія Матвєєва, у якої стосунки з набагато молодшим за неї чоловіком, зізналася, що її мама була категорично проти її вибору. Через це виникали конфлікти в родині. Особливо емоційний стан загострився під час війни.

«Коли з початком війни ми зустрілися усією родиною і мама в такому важкому емоційному стані була, і я. Вона намагалася вплинути на моє особисте життя, що їй не подобалося. Такий от був конфлікт і дуже сильний», — розповіла Матвєєва в інтерв’ю Славі Дьоміну.

Надія зізнається, що конфлікт з часом вдалося залагодити, проте її мучило почуття провини.

«Це були скандали. Мама не хотіла зі мною розмовляти, вона не хотіла мене бачити», — поділилася Надія.

Вона розповідала раніше, що коханий молодший за неї на 20 років. Його імені Надія не називає. Проте каже, що разом вони пройшли непрості випробування, в тому числі й війною.

«Я розумію, наскільки я набагато більше внутрішньо працюю над тим, щоб щось не зіпсувати, щось зрозуміти. І теж можна подякувати долі, що стосунки припали на цей період. З одного боку, мені набагато легше, бо є людина, яка мене підтримує. З іншого боку, я просто відчуваю ці випробування. Так, буває і складно, тому що з огляду на те, як це швидко сталося і як воно виникло, і ця різниця у віці… Я не уявляла, що в моєму житті будуть саме такі випробування, але життя не питає. Я захоплююсь тим, що відчуваю. Це людина, якій я можу довіряти і яка може довіряти мені. Це найважливіше», — розповідала Матвєєва.

Надія також розповідала, що тримати себе у формі їй допомагають спорт, улюблена робота, яка приносить користь людям.

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