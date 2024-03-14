Таксі Uklon більше не працюватиме в Києві в комендантську годину на вимогу поліції

Онлайн-сервіс виклику авто Uklon отримав звернення від Патрульної поліції й від 14 березня припиняє працювати під час комендантської години вночі. Про це повідомив гендиректор компанії Сергій Гришков у Facebook.

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«Повертаючись до теми комендантської години. Ми неодноразово писали про принципи роботи Uklon, а саме про дотримання законів України. Мені важливо це ще раз повторити — компанія Uklon діяла, діє і буде діяти в правовому полі. На цьому тижні ми провели консультації щодо роботи сервісу в комендантську годину. Також 07 березня 2024 року до нас надійшло звернення Патрульної поліції Києва щодо розгляду можливості припинення надання послуг під час комендантської години. Ми з повагою ставимося до роботи правоохоронної системи України та приймаємо ваш запит. Також ми розраховуємо і на повагу правоохоронних органів до вітчизняного бізнесу. Ми ініціювали технічні доробки нашого сервісу, які були сьогодні завершені. Перше обмеження роботи нашого сервісу буде здійснено в ніч з 14.03.2024 на 15.03.2024 і надалі буде діяти по всій Україні відповідно до комендантських годин кожного з регіонів», — написав він.

Деякі користувачі соцмереж були здивовані таким рішенням.

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Як писали «ФАКТИ», кілька місяців тому Верховна Рада схвалила покарання для порушників комендантської години.

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