13 березня для студентів НАУ відбулася презентація новітніх програм працевлаштування від провідних компаній — учасників NAUDI, які працюють у сфері автономних систем.

ВІДЕО ДНЯ

«Повномасштабна війна — це наш шанс відновити оборонну галузь. Сфера ВПК має стати локомотивом захисту держави, а потім її відбудови й розвитку. Побачивши, як наші ЗСУ б’ють „другу армію світу“, в тому числі й вітчизняною зброєю, світ уже стоїть у черзі за нашими зразками озброєння, і БпЛА зокрема», — зазначив заступник голови NAUDI Сергій Висоцький.

Компанії — учасники NAUDI презентували молоді свої вакансії, умови практики та найму.

Студенти часто створюють інновації, адже підходять до питання нестандартно.

РЕКЛАМА

«Продукція постійно удосконалюється, і часто необхідні ідеї продукують саме молоді фахівці, які дивляться на проблему свіжим поглядом», — наголосив представник компанії DeViRO, що проєктує, розробляє та виробляє БпЛА.

Нагадаємо, в грудні 2023 року NAUDI підписала угоду про співробітництво з НАУ. Одним з перших кроків співпраці стало виділення асоціацією стипендій для підтримки здобувачів вищої освіти НАУ.

РЕКЛАМА

41

Читайте нас у Facebook