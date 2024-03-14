Намагалися «зробити шум», але потрапили у пастку: стали відомі подробиці провальної висадки російського десанту на Херсонщині

Російські окупанти, що ведуть повномасштабну війну проти України, намагалися вчинити диверсійно-розвідувальну вилазку з лівого берега Дніпра в напрямку району Антонівського мосту. Утім, ця спроба зазнала у прямому сенсі вогняної невдачі. Сили оборони України зустріли окупантів щільним вогнем і відправили російський човен слідом за усім їхнім флотом. Натомість колаборант Владімір Сальдо нафантазував «перемогу» російських вояк. Про це повідомила керівниця Об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталя Гуменюк, інформує Канал 24.

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За словами речниці, росіяни давно готували це рейд і здійснили його традиційно незадовго до сакральної дати — так званих виборів. В напрямок Антонівського мосту вони спрямували диверсійно-розвідувальну групу на моторному човні. Її завданням було «зробити шум» на правому березі і створити «ефект загрози», про що вони давно говорили у своїх наративах, але по факту не договорили.

«Все тому, що правий берег вище за лівий, і облаштування контрбатарейної боротьби нами було сплановано, організовано таким чином, щоб виключити в абсолюті наближення по воді будь-якого несанкціонованого об'єкта до правого берега», — розповіла вона.

Таким чином ворог потрапив у пастку. Потужний вогонь артилерії зупинив човен і прорідив його особовий склад.

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«Кожен плавзасіб росіян, який буде намагатися просунутись до контрольованого Україною берега, отримує квиток за напрямком „руського воєнного корабля“. Вони мали це засвоїти ще в перший день повномасштабного вторгнення, але не засвоїли. Тому повторення — мати навчання, а ми можемо повторити знову», — додала Гуменюк.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно військово-політичне керівництво країни-агресорки заявляло про зачищення плацдарму Сил оборони України на лівому березі Дніпра. Але ця ірформація виявилася фейком. Сили оборони півдня України продовжують утримувати зайняті позиції, завдаючи значних втрат ворогу.

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