За добу, що минула, ворог завдав 10 ракетних та 84 авіаційних удари, здійснив 123 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення — ворог «шахедами» та авіабомбами бив по житловій забудові на Дніпропетровщині, Сумщині та Донеччини. Під артилерійським вогнем були понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

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Як повідомляють в Генштабі ЗСУ, на фронті зафіксовано 91 бойове зіткнення.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

В зоні відповідальності ОСУВ «Хортиця» на Куп’янському напрямку наші захисники відбили 4 атаки противника в районах населених пунктів Синьківка та Табаївка Харківської області.

На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 7 атак противника в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Терни Донецької області.

На Бахмутському напрямку, Силами оборони відбито 7 атак противника в районах східніше Часового Яру, Іванівського, Андріївки та Кліщіївки Донецької області.

В зоні відповідальності ОСУВ «Таврія» на Авдіївському напрямку, нашими захисниками відбито 26 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 26 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку ворог 12 разів атакував позиції наших захисників в районах Старомайорського Донецької області, західніше Вербового та Роботиного Запорізької області.

На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби, здійснено 3 безуспішні штурми позицій наших військ.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 9 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 3 районах зосередження особового складу, артилерійському засобу, складу боєприпасів та 2 засобах ППО противника.

Фото Генштабу ЗСУ

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Раніше представник Об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Дмитро Лиховій розповідав, що на півдні України окупанти під час атак використовують багі, квадроцикли та різноманітні всюдиходи. Особливо це помітно на Роботинському напрямку. За його словами, це свідчить про те, що у окупантів, яківесь час намагаються вибити з позицій ЗСУ, великі втрати в бронетехніці.

Фото Генштабу ЗСУ

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