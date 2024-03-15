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рф імпортує зброю з країн НАТО — ЗМІ

20:32 16 березня 2024
боєприпаси з країн НАТО

росія обходить імпортні санкції за допомогою країн НАТО. Про це повідомляють чеське видання розслідувань Investigace та російське опозиційне видання The Insider. Їхнє дослідження показує, що з початку російського вторгнення в Україну до росії потрапило 13 000 одиниць вогнепальної зброї та 8,9 мільйонів боєприпасів. Половина з них — від італійської оборонної компанії Beretta. Більшість з них було імпортовано російською компанією «Русский Орел», в якій Beretta має 60 відсотків акцій, пише t-online.

Згідно зі звітом, більшість імпорту з Чехії надходила через російську торговельну мережу «Альянс». Лише у 2023 році до Москви потрапило 2 000 чеських мисливських гвинтівок марки Česká zbrojovka. Серед інших західних виробників, які все ще можна знайти в росії, — Glock, Blaser і боєприпаси Sellier&Bellot.

У 2022 році також стало відомо, що через Молдову контрабандою переправляли чеську, румунську, словацьку та угорську зброю. За повідомленнями ЗМІ, Туреччина також відіграє ключову роль в обході санкцій. Завжди надходили повідомлення про «пріоритетний» імпорт з Туреччини до росії або Казахстану. Інша військова техніка також потрапляє до росії в такий спосіб.

Раніше повідомлялося, що Індія більше не розглядає росію як надійного постачальника боєприпасів і запчастин для військової техніки, а також що росія після перерви відновила постачання зброї з Північної Кореї.

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